El fenómeno mundial de Shakira sigue creciendo con “Dai Dai”

El fenómeno global de Shakira continúa expandiéndose y conquistando nuevas audiencias. El pasado sábado, la artista colombiana compartió en su cuenta de Instagram un reel junto a los talentosos niños ugandeses conocidos como los Ghetto Kids.

El impacto ha sido inmediato: la publicación ya supera los 125 millones de reproducciones y acumula más de 6 millones de likes, convirtiéndose en una de las más exitosas de la plataforma en lo que va del año.

La fuerza de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, se refleja también en YouTube, donde el videoclip se acerca a los 60 millones de visualizaciones y supera los 2 millones de likes.

Este tema, que mezcla ritmos afrolatinos con la energía característica de Shakira, se ha consolidado como uno de los lanzamientos musicales más importantes del momento, reafirmando la capacidad de la artista para crear himnos globales que trascienden fronteras.

Los niños ugandeses, reconocidos por su estilo vibrante y su presencia en escenarios internacionales, aportan frescura y autenticidad a una colaboración que ha capturado la atención mundial.

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La canción “Dai Dai” se suma a la lista de temas icónicos que Shakira ha interpretado en el marco de la Copa Mundial, siguiendo la estela de éxitos como “Waka Waka” en 2010.

Sin embargo, esta nueva propuesta se distingue por su fusión de sonidos globales y su mensaje de unión, alegría y celebración, valores que acompañan el espíritu del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El impacto digital de Shakira confirma su vigencia como una de las artistas más influyentes del planeta. Con más de tres décadas de carrera, la barranquillera sigue reinventándose y conectando con públicos diversos, desde sus seguidores históricos hasta nuevas generaciones que descubren su música a través de plataformas sociales.

Con “Dai Dai” y el éxito viral de su reel con los Ghetto Kids, Shakira reafirma que su voz y su talento continúan siendo protagonistas en la cultura global, llevando el nombre de Colombia a lo más alto del escenario internacional.