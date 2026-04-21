Horóscopo del profesor Salomón HOY 21 de abril de 2026: Aries y Leo, cuidado con las malas energías

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes 21 de abril de 2026. Para esta jornada destacan los casos de Capricornio y Sagitario, quienes vivirán un bajón emocional en esta época, mientras que signos como Aries y Leo vivirán un buen momento, aunque con prudencia ante posibles envidias que les rodeen.

El 21 (2+1=3) destaca por ser el número divino (padre, hijo y espíritu santo). A quienes nacen en este día se les considera personas muy inteligentes, dinámicas, a quienes les gusta ayudar a los demás y que tienen una gran memoria. Su número es el 9846.

El profesor Salomón le recomienda que entre a un banco y va a decir: “Este año me trae riqueza, abundancia y prosperidad.”

Lea más: Los 5 electrodomésticos que más energía consumen: Uno es muy común en la costa y tierra caliente

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el vinotinto .

. El número, 7490 .

. La fruta para comer: ciruela .

. Riegue el frente de su casa con agua y azúcar mezclados en un vaso. Esto permitirá armonizar las energías de su hogar.

Por otro lado, hay ciclo de luna nueva, que simboliza el inicio de un nuevo proyecto o sentimiento que rondará por sus alrededores.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Vienen momentos muy importantes para usted de abundancia, prosperidad y estabilidad, así que no se desespere, pues cada cosa irá llegando a su tiempo. Esto causará que se reúnan envidias en torno a su casa zodiacal, por lo que se le recomienda ser precavido con lo que da a conocer y preparar protecciones mágicas en caso de cualquier inconveniente.

Número: 1577

Tauro

Los viajes estarán a la orden del día. Aparecerán oportunidades o noticias respecto a este rubro que tendrá que poner en consideración, ya que serán ventanas de aprendizaje y liberación. También habrá algo positivo relacionado con lo laboral, aunque no necesariamente relacionado con lo anterior.

Número: 9547

Géminis

Los arcanos insisten en que va a tener que esforzarse más para que las cosas salgan bien, siguiendo esta travesía de actividad, búsqueda e integración de sus capacidades laborales. Añadido a eso, el tarot dice que a través de los sueños se le van a revelar cosas interesantes, que le darán claridad sobre algunas preguntas que se está haciendo y le propondrán otras a las que debe ponerles atención.

Número: 7624

Cáncer

Siga trabajando, fíjese que vendrán cosas que le den algo de incomodidad, pero no son razón para dejarse hundir. Una vez que pueda sortear esto, tenga en cuenta que los arcanos auguran creatividad y solvencia, por lo que todo proyecto nuevo o idea que quiera llevar a cabo tendrá buenos resultados para su crecimiento.

Número: 4088

Leo

Hay una estrella de suerte que va a brillar en todo lo que emprenda a partir de ahora. Esto impactará en trabajo, proyectos, viajes, cambios e incluso inversiones, así que es un momento ideal para iniciar cualquier idea que tenga en mente. Eso sí, sea muy perspicaz, ya que hay energías negativas que le desviarán de aquellas cosas que le motivan.

Número: 6853

Virgo

Esta semana será de compras y estas serán una inversión grande, por lo que puede estar relacionado con un carro, casa, negocio o algo similar. También algunos integrantes de este signo tendrán movimiento con el amor, así que verán fortalecido su apartado sentimental.

Número: 3390

Libra

Viene un momento de gran estabilidad, pues esa plata o esa economía que quiere mejorar o que necesita fortalecer se va a arreglar pronto. También algunos integrantes de esta casa zodiacal lograrán reconciliarse con su familia, reforzando la unión que tienen entre sí. Es importante que representen los valores de su signo para ser justos con las cargas que se deban asumir en este momento.

Número: 7590

Escorpio

Igual que Cáncer, siendo hermanos elementales (agua), tendrá una semana llena de inspiración e iniciativa para que deje volar sus ideas y las concrete en algo real. Por otra parte, los juegos de azar para algunos de ustedes también estarán a favor, entonces estén pendientes porque hay algo con juegos de azar que va a llegar y les va a dar una grata sorpresa.

Número: 3592

Sagitario

Va a vivir un impacto significativo esta semana, ya que va a suceder algo con una amistad suya que le impactará y le causará tristeza. También habrá cambios en su trabajo, entonces esté muy pendiente de todo en lo que tenga que responder, tanto sentimental como laboralmente.

Número: 1201

Capricornio

Algunos integrantes de este signo están en un bajón emocional, pero deben tener en cuenta que pronto se dará una vuelta a su favor. Tendrán buenas noticias en la parte económica. Esto significará un pilar de suerte y estabilidad para su vida, lo que le ayudará a sobrellevar sus sentimientos.

Número: 8895

Acuario

Llegó el momento para dar conclusión a cosas que estaban carcomiéndole la cabeza. Si alguien le estaba haciendo la guerra, si algo estaba saliendo regular o no salía como quería, ya verá cómo tendrá su fin, aunque tal vez sea algo inesperado. A la par de esto, es muy importante que revise su salud: cuide sus dietas, los cuidados, la vista o cualquier cosa relacionada con alergia en la piel.

Número: 0455

Piscis

No desfallezca. Hay que seguir adelante, hay que luchar por lo que se quiere, hay que fortalecer lo que se desea. Si las cosas aún no se han dado, no significa que jamás ocurrirán, sino que necesitan de su paciencia y entereza para que lleguen tal y como ansía. Tenga en cuenta que pronto llegará la visita que se auguró, por lo que disfrute tras este periodo de paciencia.

Número: 1369

Escuche Caracol Radio EN VIVO: