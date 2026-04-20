Los 5 electrodomésticos que más energía consumen: Uno es muy común en la costa y tierra caliente

En los hogares colombianos hay electrodomésticos que, por su funcionamiento base, es necesario que estos se encuentren conectados a la energía de manera constante. Generando así, en ocasiones, aumento en los cobros del servicio eléctrico de manera inesperada, por lo que lo más recomendado por expertos es buscar alternativas que disminuyan dicho consumo.

A pesar de que algunos dispositivos electrónicos traen funciones de ahorro de energía integradas, o modos “stand by” al momento de dejar de utilizarlos, estos siguen consumiendo energía, por más mínima que sea, que puede generar cobros en la factura de la luz.

¿Cuáles son los electrodomésticos que más consumen energía?

Los electrodomésticos que más consumen energía en los hogares colombianos son aquellos cuyo uso es de forma diaria y constante.

Nevera : Es uno de los pocos aparatos que funcionan las 24 horas del día. Aunque los modelos modernos son más eficientes, sigue siendo uno de los mayores consumidores.

: Es uno de los pocos aparatos que funcionan las 24 horas del día. Aunque los modelos modernos son más eficientes, sigue siendo uno de los mayores consumidores. Aire acondicionado : Utilizado en climas cálidos, tales como la costa caribe del país y tierra caliente, puede elevar considerablemente el consumo si se usa por tiempos prolongados o con temperaturas muy bajas.

: Utilizado en climas cálidos, tales como la costa caribe del país y tierra caliente, puede elevar considerablemente el consumo si se usa por tiempos prolongados o con temperaturas muy bajas. Calentador de agua eléctrico : Especialmente en zonas frías, representa un gasto energético alto debido a la resistencia que genera el calor.

: Especialmente en zonas frías, representa un gasto energético alto debido a la resistencia que genera el calor. Lavadora y secadora : Aunque no se usan a diario, su consumo por ciclo puede ser elevado, especialmente si se usa agua caliente.

: Aunque no se usan a diario, su consumo por ciclo puede ser elevado, especialmente si se usa agua caliente. Horno eléctrico y microondas: su potencia y uso frecuente también influyen en el gasto total.

¿Cómo disminuir el consumo de energía en el hogar?

Según los expertos, lo más recomendado para ahorrar energía en los hogares colombianos se basa en la generación de hábitos responsables de consumo de luz, para así regular el cobro en los servicios de energía al final de cada mes.

Desconectar los electrodomésticos: Aunque dichos dispositivos no estén en funcionamiento, lo más recomendable es desconectarlos de la energía, dado que muchos consumen aun en modo de espera, ahorro o “stand by”.

Aunque dichos dispositivos no estén en funcionamiento, lo más recomendable es desconectarlos de la energía, dado que muchos consumen aun en modo de espera, ahorro o “stand by”. Aprovechar la luz natural: Durante el día, evitar el uso de bombillos tradicionales o lámparas y no encender luces innecesarias mientras en el hogar, universidades u oficina entre la luz del sol.

Durante el día, evitar el uso de bombillos tradicionales o lámparas y no encender luces innecesarias mientras en el hogar, universidades u oficina entre la luz del sol. Utilizar bombillas LED: Esta alternativa consume hasta un 80 % menos energía que las luces tradicionales y tiene mayor durabilidad que los bombillos convencionales.

Esta alternativa consume hasta un 80 % menos energía que las luces tradicionales y tiene mayor durabilidad que los bombillos convencionales. Programar el uso de electrodomésticos: Establecer horarios fijos de uso de dispositivos como la lavadora, secadora o lavavajillas en horarios de menor demanda energética, si la tarifa lo permite.

Establecer horarios fijos de uso de dispositivos como la lavadora, secadora o lavavajillas en horarios de menor demanda energética, si la tarifa lo permite. Regular la temperatura: Si los dispositivos permiten el ajuste de la temperatura del aire acondicionado y del calentador de agua, lo más recomendado es hacerlo para así evitar el consumo excesivo e innecesario de luz.

¿Cómo conocer qué electrodoméstico consume más energía en el hogar?

Mediante un medidor de consumo eléctrico se puede realizar un análisis detallado para identificar cuál es el dispositivo que más energía está utilizando en tiempo real y así tomar medidas para que dicho consumo disminuya. Este dispositivo se conecta entre la corriente y el electrodoméstico.

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Etiquetado en los electrodomésticos en Colombia

Gracias a la Ley 1715 de 2014, las empresas desarrolladoras y distribuidoras de electrodomésticos están en la obligación de promover el etiquetado en los aparatos electrónicos, esto con el fin de que los ciudadanos conozcan de primera mano si el producto a adquirir consume mayor o menor cantidad de energía.

Se cuenta con un gráfico en barras para que los compradores sepan en qué categoría se encuentra el electrodoméstico, es decir, A, B, C, D, E, F o G. Es de aclarar que si está en esta última letra, significa que consume mayores cantidades de energía.

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