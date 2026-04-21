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21 abr 2026 Actualizado 18:02

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Hallan muertos a dos de los cuatro jóvenes desaparecidos en Jamundí, Valle

Los cuerpos fueron encontrados en zona montañosa entre Valle y Cauca. El caso, que inicialmente se manejó como secuestro, ahora es investigado como desaparición forzada

Homicidios/Colprensa

Homicidios/Colprensa

Homicidios/Colprensa

Aparecieron muertos dos de los cuatro jóvenes reportados inicialmente como secuestrados por disidencias Farc en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Los cuerpos fueron hallados en zona montañosa límites entre Valle y Cauca.

Según información preliminar, las autoridades avanzan en la inspección técnica de los cadáveres y en el intercambio de información entre organismos del Cauca y Valle del Cauca.

Los reportes iniciales indican que las víctimas serían Juan Víafara y Felipe Zapata, de 18 y 19 años, quienes habrían sido raptados presuntamente por el frente Jaime Martínez, estructura de las disidencias Farc al mando de alias Iván Mordisco.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 15 de abril en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó, en Jamundí.

Inicialmente, el caso fue manejado como un presunto secuestro, pero ahora es investigado como desaparición forzada.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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