Liberan a Yulieth Daza, empresaria gastronómica secuestrada en zona rural de Jamundí, Valle

Fue dejada en libertad Yulieth Daza, mujer vinculada a un reconocido restaurante ubicado en la vía hacia Robles, corregimiento de Jamundí, sur del Valle del Cauca. La información fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales.

“Con el corazón lleno de alegría y con una gratitud infinita hacia Dios y a ustedes por sus oraciones y cariño, queremos contarles que Yulieth está con nosotros. No podríamos sentirnos más felices y agradecidos. Gracias, gracias, gracias”, publicaron en las redes sociales del establecimiento.

La Policía Metropolitana de Cali informó que la liberación se produjo hacia las 8:00 de la noche. Además, indicó que la mujer se encuentra en buen estado de salud y ya está reunida con sus familiares.

De acuerdo con información preliminar, Yulieth Daza fue dejada en la vía que comunica con el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca.

Las autoridades precisaron que la víctima fue secuestrada cuando se movilizaba por la carretera entre los corregimientos de Timba y Robles, y no al interior del restaurante.

Entretanto, continúan secuestrados cuatro jóvenes, de entre 18 y 19 años, quienes fueron raptados en el corregimiento de Villa Paz, zona rural de Jamundí. Según los reportes, hombres armados llegaron en vehículos, intimidaron a la comunidad con armas de fuego y posteriormente se los llevaron.