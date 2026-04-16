Cayó red dedicada a extorsión, terrorismo, reclutamiento Ilícito y homicidios en Cali y Jamundí

Entre los capturados figuran alias “Golu” o “Jordan”, “Dávilo”, “Tatiana” y “Messi”, quienes coordinaban extorsiones y ataques terroristas.

Un golpe a la estructura de la ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, propinaron en Cali y Jamundí, las autoridades al captura cinco personas, entre ellas una mujer, integrantes de la red de apoyo al terrorismo.

Lea también: Gobernadora del Valle resalta experiencia de Ospina como médico tras su designación en la Nueva EPS

Entre los capturados se destaca la captura de alias ‘Morado’, presunto cabecilla de esta red con una trayectoria delictiva de cinco años y que según las investigaciones estaría vinculado en un atentado contra dos uniformados de la Policía en la vía Panamericana, la ejecución de cuatro homicidios selectivos y el desplazamiento forzado de ciudadanos en el barrio El Rodeo, Jamundí.

Junto a él, fueron capturados los sujetos conocidos como alias ‘Golu’ o ‘Jordan’, ‘Dávilo’, ‘Tatiana’ y ‘Messi’, quienes coordinaban extorsiones y ataques terroristas.

Esta estructura, con injerencia principal en Jamundí, basaba su accionar en cobro de cuotas extorsivas a comerciantes y lanzamiento de granadas contra establecimientos que se negaban al pago; captación forzada de menores en los barrios Terranova, El Rodeo y Bonanza, para ser enviados a escuelas de adoctrinamiento en Cauca y Valle del Cauca y la ejecución de homicidios y desplazamiento forzado para asegurar rutas de narcotráfico y tráfico de armas.

Le puede interesar: “En el Palacio de Nariño es el único lugar donde lo quieren”: Carlos Carrillo sobre Daniel Quintero

Escuche Caracol Radio en vivo: