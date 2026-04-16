Cayó red dedicada a extorsión, terrorismo, reclutamiento Ilícito y homicidios en Cali y Jamundí
Estaban al servicio de las disidencias de las Farc. Hacían cobro de cuotas extorsivas a comerciantes y lanzamiento de granadas contra establecimientos que se negaban al pago.
Un golpe a la estructura de la ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, propinaron en Cali y Jamundí, las autoridades al captura cinco personas, entre ellas una mujer, integrantes de la red de apoyo al terrorismo.
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Entre los capturados se destaca la captura de alias ‘Morado’, presunto cabecilla de esta red con una trayectoria delictiva de cinco años y que según las investigaciones estaría vinculado en un atentado contra dos uniformados de la Policía en la vía Panamericana, la ejecución de cuatro homicidios selectivos y el desplazamiento forzado de ciudadanos en el barrio El Rodeo, Jamundí.
Junto a él, fueron capturados los sujetos conocidos como alias ‘Golu’ o ‘Jordan’, ‘Dávilo’, ‘Tatiana’ y ‘Messi’, quienes coordinaban extorsiones y ataques terroristas.
Esta estructura, con injerencia principal en Jamundí, basaba su accionar en cobro de cuotas extorsivas a comerciantes y lanzamiento de granadas contra establecimientos que se negaban al pago; captación forzada de menores en los barrios Terranova, El Rodeo y Bonanza, para ser enviados a escuelas de adoctrinamiento en Cauca y Valle del Cauca y la ejecución de homicidios y desplazamiento forzado para asegurar rutas de narcotráfico y tráfico de armas.
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Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...