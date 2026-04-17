Se desconoce paradero de cuatro jóvenes entre los 18 y 19 años secuestrados en Jamundí

Los jóvenes son buscados mediante la ruta de atención con la Defensoría del Pueblo, Personería municipal, Ejército, Policía y gobierno local.

El secuestro de cuatro jóvenes entre los 18 y 19 años en el corregimiento de Villa Paz, en zona rural del municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca, se registró por parte de hombres armados que llegaron en vehículos y, después de intimidar con armas de fuego a la comunidad se los llevaron.

Luego de este secuestro, la administración municipal activó las alertas con demás autoridades de la región para iniciar con los protocolos de seguridad y atención.

En este momento se adelantan labores de búsqueda de los jóvenes por parte de investigadores de los grupos Gaula Ejército y Policía.

Igualmente, se hace un acompañamiento a las familias de los jóvenes por parte del gobierno local, con funcionarios de algunas dependencias con trabajo psicosocial.

Hasta el momento se ha podido establecer, que el secuestro de estos cuatro jóvenes, estuvo a cargo de hombres armados que pertenecen a la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc.

Por este plagio, se envío de refuerzos tanto de Policía como Ejército para fortalecer la presencia en los corregimientos de la parte plana de Jamundí.