Siete Empresas Sociales del Estado estarían bajo la lupa de la Contraloría en Córdoba

Siete Empresas Sociales del Estado están bajo la lupa de la Contraloría en Córdoba. Foto: Contraloría de Córdoba.

Montería

La Contraloría General del departamento de Córdoba informó que dio inicio al segundo ciclo de auditorías de la vigencia 2026, el cual estaría enfocado en siete Empresas Sociales del Estado (ESES): dos del orden departamental y cinco del orden municipal.

De acuerdo con lo establecido, “los sujetos de control fueron seleccionados con base en la matriz de riesgo interna de la entidad, priorizando criterios técnicos que permiten fortalecer la vigilancia fiscal donde existen mayores alertas”.

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Tras lo expuesto, Luis Guerra, Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría de Córdoba, explicó que “este ciclo consiste en realizar una auditoría integral de gestión y resultados. Estaremos verificando la contratación de las entidades, la facturación, las glosas, el presupuesto y los resultados obtenidos frente a la toma de decisiones de los representantes legales y de las juntas directivas”.

Centros de salud bajo el proceso auditor

Caracol Radio conoció que los centros de salud bajo el proceso auditor de la Contraloría son: San Diego de Cereté, Camu El Prado de Cereté, San Nicolás de Planeta Rica, hospital de Montelíbano, Camu de San Antero, San José de Tierralta y el hospital San Vicente de Paul de Lorica.

Cronograma del proceso auditor:

Etapa de planeación: 7 al 14 de abril de 2026

Etapa de ejecución: 15 de abril al 6 de mayo de 2026 Entrega de informe: 15 de mayo de 2026

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“Durante la ejecución, el equipo auditor evaluará el manejo de los recursos públicos, la eficiencia en la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de metas misionales de cada ESE. El objetivo es emitir observaciones y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo y a la transparencia en la gestión”, resaltó la Contraloría departamental.

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