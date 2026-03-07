Fomag pagará al 100% y por anticipado servicios de salud de maestros desde marzo

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) anunció que desde marzo de 2026 los servicios de salud del primer nivel bajo modalidad capitada los pagará de forma anticipada, con el objetivo de mejorar el flujo de recursos hacia los prestadores.

La decisión quedó establecida en la Circular Externa 07 de 2026, en la que se definieron nuevos lineamientos para el proceso de facturación y pago a la red prestadora de servicios de salud que atiende a los profesores de colegios públicos.

De acuerdo con el documento, para garantizar el pago anticipado los prestadores deberán radicar las facturas el día 25 del mes inmediatamente anterior. En el caso de marzo de 2026, el plazo máximo para la radicación se fijó el 9 de marzo. Las facturas presentadas después de esa fecha entrarán en el cronograma de pagos del mes siguiente.

Confianza y cumplimiento de la norma

El vicepresidente del FOMAG, Herman Bayona, explicó que la medida busca fortalecer la relación con los prestadores y garantizar que los recursos del sistema lleguen oportunamente a las instituciones que prestan los servicios de salud.

“El objetivo de este comunicado fundamentalmente radica en generar un espacio de confianza con nuestros prestadores, decirles que nosotros somos sin duda los mejores pagadores del sistema de salud. El FOMAG, a diferencia de otros actores de la salud, no tiene ningún interés de lucro y fundamentalmente los recursos deben fluir hacia las IPS que atienden a nuestros afiliados para que lo hagan con calidad y con humanidad”, señaló.

Pago de deudas y auditorías pendientes

El funcionario también indicó que con esta decisión se busca dar cumplimiento a las normas que regulan el pago bajo modalidad capitada dentro del sistema de salud.

“Vamos a apegarnos a la norma, norma que desafortunadamente nuestro sistema de salud no ha sido cumplida y nosotros a través de este comunicado estamos anunciándoles y mostrándoles que nuestro interés es precisamente lograr que la norma sea cumplida y que los recursos lleguen”, agregó.

Bayona también anunció que las deudas pendientes correspondientes a 2024 y 2025, que se generaron por dificultades administrativas, serán canceladas en un plazo aproximado de 45 días.

La circular también señala que las reservas de glosas del 20% correspondientes a facturas radicadas hasta el 31 de enero de 2026 se pagarán entre los meses de marzo y mayo, una vez finalicen las validaciones del proceso de auditoría.