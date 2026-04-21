Fundación Cordoberxia advierte que cerca de 12 líderes sociales estarían amenazados en Córdoba. Foto: Colprensa (referencia).( Thot )

Montería

La Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos advirtió sobre un preocupante panorama que estaría impactando a los líderes sociales del departamento de Córdoba. Según lo establecido, cerca de 12 líderes estarían amenazados y cinco tuvieron que abandonar el territorio por seguridad.

“En nuestros datos, 12 líderes/as amenazados, de los cuales 5 tuvieron que salir de Córdoba y uno fue asesinado en Montería”, estableció Cordoberxia.

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Frente a la situación, la organización señaló que desde el año pasado no se han realizado encuentros para analizar las condiciones de los liderazgos en los territorios.

“La invisibilidad institucional es evidente, al punto que la Mesa Territorial de Garantías para defensores y líderes sociales de Córdoba no sesiona desde octubre de 2025”, agregó.

Tras lo expuesto, Caracol Radio consultó con las autoridades de Policía en Córdoba, donde indicaron que emitirían un informe sobre la situación señalada.