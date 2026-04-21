En Armenia hay varios puntos con cierres totales o parciales por obras viales o de acueducto

Armenia

La ciudad de Armenia atraviesa una compleja situación de movilidad por cuenta de las obras de infraestructura vial y de acueducto y alcantarilla adelanta la alcaldía de Armenia y Empresas Publicas de Armenia (EPA) lo que ha provocado cierres totales o parciales de vías principales en avenidas o en diferentes barrios de la capital del Quindío.

El secretario de tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño sobre este tema manifestó que “venimos realizando diferentes frentes de obra en la ciudad que obviamente requieren un manejo de tránsito, especialmente los que están sobre vías principales y en este momento los que los que más, digamos, nos están afectando es el intercambiador de bomberos, donde ya se tiene una restricción total en el tramo entre el bolo club y el sector del Coliseo“.

Tenemos también planes de manejo especial en el sector de la avenida Ancízar López entre calles 8 y 10 en el barrio Villa Liliana, en la carrera 20 en el sector de la Chec, en el barrio Ciudad Dorada, barrio Manuela Beltrán y recientemente hemos iniciado un trabajo también en la avenida Centenario con calle 19 Norte.

Allí lo que se busca es abrir el separador, semaforizar esa intersección para facilitar la entrada y salida hacia este sector de la ciudad y entonces es un plan de manejo de tránsito eh nuevo que se tiene.

Aquí reiteramos el llamado a toda la ciudadanía para que planifiquemos los viajes, que utilicemos vías alternas y de esta manera mitigamos el impacto de todas estas obras que se están realizando.

Cierres parciales en la avenida centenario

La Alcaldía de Armenia informa a la ciudadanía que actualmente ejecuta el proyecto de obras complementarias en la vía que conecta las avenidas Bolívar y Centenario, a la altura del nuevo puente en inmediaciones del centro comercial Portal del Quindío, labores que requieren de cierres viales en dicho sector del norte de la ciudad.

Esta intervención contempla la implementación de dos soluciones de movilidad: la construcción de una glorieta virtual en la intersección de la calle 19 Norte con carrera 11, a la altura de Castellón, y la adecuación de un cruce semafórico en la intersección de la calle 19 Norte con la avenida Centenario, con el propósito de optimizar la circulación vehicular y mejorar la seguridad vial en este sector.

Estos son los cierres

La Administración Municipal informó sobre los cierres viales parciales programados en el Plan de Manejo de Tránsito, los cuales incluyen la habilitación de un carril en cada sentido de la avenida Centenario, acompañado de señalización preventiva e informativa conforme a la normatividad vigente.

Cierres parciales en puente calle 19 norte en Armenia. Foto: Alcaldía de Armenia Ampliar Cierres parciales en puente calle 19 norte en Armenia. Foto: Alcaldía de Armenia Cerrar

Asimismo, se regulará el paso a un solo carril en la calle 19 Norte con carrera 11, mientras se realiza la demarcación de la nueva glorieta.

De igual forma, se contempla la socialización previa con la comunidad del área de influencia y la implementación de medidas de contingencia para mitigar impactos en el tránsito durante el desarrollo de las obras.

Le puede interesar: Mitos y realidades de los habitantes de calle en Armenia, la alcaldía ha caracterizado 1432 este año

Sin embargo, hay inquietud de la ciudadanía sobre porque todas las obras al mismo tiempo y los cierres viales en la zona norte, centro y sur de la ciudad que provoca colapso de la movilidad en especial en las horas pico en la mañana, en la tarde y en la noche, y por eso solicitan la presencia permanente de los agentes y reguladores de tránsito.

Escuche Caracol Radio en vivo: