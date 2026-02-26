¿Cómo avanzan las obras en la ciudad de Armenia? el alcalde James Padilla García responde

Armenia

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitado al alcalde de Armenia, James Padilla García que le conto a la audiencia todos los detalles de como avanzan las obras que se están desarrollando en este momento en la capital del Quindío.

El alcalde explicó “nosotros nos reunimos constantemente con tránsito, con el contratista, con la Secretaría de Infraestructura, absolutamente todos confirmando lo que usted dice, no hay una obra que no genere un traumatismo en una ciudad y más en este momento como Armenia donde día tras día el flujo vehicular es mucho más grande.

Y agregó “hemos sido muy organizados, hemos sido muy juiciosos con el contratista, se está trabajando sábados, domingos, horas nocturnas para generar el menor traumatismo, estamos avanzando con el cronograma, cumpliendo en lo establecido dentro de los términos.

Llamado a la paciencia

Yo siempre aprovecho estos medios para decirle a la gente que tengamos un poquito de paciencia, que si bien es cierto hay frentes de trabajo y se hacen ver una ciudad revolcada, como me lo han dicho, pero yo sé que en un tiempo muy corto vamos a ver los resultados de este traumatismo que estamos sufriendo en este momento.

Obras necesarias para Armenia

James Padilla alcalde de Armenia: Son obras que Armenia necesitaba en tema de acueducto, en tema de reparación de alcantarillado, en el tema del barrio La Fachada, 14 años solicitando una solución a sus vías ya cerradas y nadie ponía cuidado, estamos solucionando en el barrio El Poblado, la pavimentación de nuevas vías, la avenida Centenario está quedando maravillosa, la avenida de los Camellos de lo que tiene que ver del del Sinaí hasta Malibú, todo lo que estamos haciendo, la semaforización, el ordenador vial de la calle Segunda, que es un factor va a ser un factor importantísimo para el flujo vehicular.

Todos estos planes de mitigación del tránsito, pues los estamos acordando en los próximos días en teniendo en cuenta la jornada escolar, vamos a hacer una socialización con los rectores de las instituciones educativas que están al lado de estas obras que estamos realizando y es así que todos los días estamos pendiente estamos pendientes de d la movilidad, de generar el menor traumatismo posible y por supuesto de acelerar eh lo que tiene que ver con las obras.

En lo público es más difícil la contratación

En lo público mucha gente me dice, “Pero y por qué esperaron hasta final de año para la iniciación de la obra, porque en lo público no es cuando uno quiera, sino cuando las circunstancias financieras Cuando y jurídicas y jurídicas se den. Si no, no tendríamos la posibilidad de cumplir con estas obras que son muy necesarias y es que en Armenia todos sabemos los que somos de Armenia que hace muchos años no se veían obras en Armenia.

No hay adelantos, ni anticipos de recursos

Alcalde de Armenia: se está invirtiendo y se están invirtiendo los recursos de los armenios en cosas que los armenios se pueden dar cuenta en qué se está invirtiendo, que aquí no hay adelantos, aquí no hay anticipos, aquí la gente puede estar tranquila que la plata no se va a perder, que el trabajo se está pagando en la medida que se vaya entregando. Entonces estamos garantizando la seguridad de los recursos, un trabajo transparente, un trabajo honesto.

Ya en estos próximos días comenzamos con los trabajos para la remodelación y la puesta en marcha del piso sintético del estadio San José que, para la gente de Armenia, para la gente del fútbol y para los deportistas significa mucho y es un patrimonio histórico de nuestra ciudad de Armenia.

Es decir, Nosotros queremos dejar un legado importante, que en este momento hay muchas personas que se encuentran incómodas por la situación, por los frentes de obra, por la incomodidad, pero que en un tiempo y en unos términos no muy lejanos vamos a ver el producto de eso.

Intercambiador de bomberos

Alcalde de Armenia: estamos visitando día de por medio esta obra, hablando con los ingenieros, con el contratista, vamos dentro de lo establecido en el cronograma, muchas gente me decía que había una denuncia porque no se veía acción, porque eso se ponen teniendo en cuenta la norma unos es una poli sombra donde no permiten pues que vean la maquinaria, pero desde hace mucho tiempo nosotros ya tenemos toda la maquinaria, se está trabajando de noche, domingos festivos, ya comenzamos con los pilotes del lado sur norte.

En los próximos días vamos a comenzar con los pilotes del centro de la glorieta y así vamos bajando por el costado que toca Bulevar Niza.

Para llegar a ese momento, debemos de tener habilitados la calle Segunda Norte, que es la que ahora está cerrada, pero todo está avanzando dentro del cronograma estipulado y la ilusión y la fe y estoy absolutamente seguro de que lo vamos a poder lograr antes de la terminación de este gobierno de Jaime Padilla.

Traslado de la sede de Setta

Alcalde de Armenia: esto ha sido maravilloso, esto es dignificar no solamente a los usuarios, sino también a los empleados, porque todos sabemos un sitio tan referente, histórico, cultural como es la antigua estación del tren se ha convertido en los últimos años en uno de los factores detonantes de nuestra sociedad donde en este sector desafortunadamente se concentra habitante de calle, consumo de droga, etcétera, etcétera y otras conductas.

Y agregó “que la gente tuviera que pagar un comparendo que le realizaron un con una infracción de tránsito, pues hombre, difícil. Pero lo más difícil era ir a ese sitio a vivir la experiencia de pagarlo y de todos estos trámites allá. Esto, gracias a Dios, llegamos a unas oficinas con una inversión importante, donde tenemos todas las condiciones técnicas, tecnológicas, modernas. La gente también ha entendido esto.

Le estamos dando vida y revitalizando nuestra central minorista, la plaza minorista de Armenia que estaba opacada, entrada al olvido, pero que esto de las oficinas de tránsito allí, pues le están dando vida a todos los locales de comercio, a los establecimientos, a los restaurantes y esperamos pues que el servicio día tras día se vaya agilizando y sea óptimo.

¿Y la antigua estación donde funciono Setta que?

Alcalde de Armenia: usted sabe, este lugar es objeto de muchas cosas. Lo última información que tuvimos es que estaban esperando para invadirlo, para invadir este sitio unos habitantes y ahí ya se nos complica. Es decir, nosotros estamos encargados ya en estos próximos días de hacer un mantenimiento, una adecuación, un aseo y con esto también tiene que ver la Secretaría de Gobierno, nuestras autoridades, la policía.

Estamos muy encargados, para garantizar que estas actuaciones que nos están avisando no se vayan a dar, hemos hablado también con la con la Brigada, con el Ejército y es así que se van a desplazar un grupo, un grupo que se encontraba permanente al frente de las instalaciones de la alcaldía municipal, se van a desplazar a estas instalaciones donde estaban las oficinas de Setta.

Para poner un cuidado no solamente a las instalaciones de lo que es la antigua estación, mientras que se determina cuál es el proyecto que vamos a poder financiar por intermedio de Corpocultura, de Fontur, de los representantes que nos están ayudando ante el Ministerio de Cultura, sino también de cuidar y mantener el entorno.

¿Eso ya ha ido destrabando jurídicamente?

Eso ha sido un complique en los últimos años desde no sé hace cuántas administraciones que se ha ido deteriorando y desmejorando este sector. Esto está inmerso en un proceso y en un lío jurídico, el cual no le ha permitido a la administración municipal intervenir de la manera que queremos, porque si nosotros hacemos cualquier actuación en este sitio, pues nosotros entraríamos en una en un delito porque eso esto es sujeto, este este proceso es objeto de un proceso jurídico el cual todavía no se ha cerrado.

No se ha resuelto, pero día tras día sí el municipio tiene ya muy claro cuáles son los locales, los sitios, los predios que le pertenecen y en los cuales nosotros podemos intervenir.