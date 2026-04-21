Deslizamientos e inundaciones dejan más de 130 personas damnificadas en Pueblo Rico, Risaralda

Pereira

De acuerdo con el balance preliminar, al menos 35 familias resultaron damnificadas, mientras que siete viviendas quedaron completamente destruidas en el sector de Cañaveral. La emergencia obligó a la evacuación preventiva de más de centenar de personas, ante el riesgo de nuevos movimientos en masa.

Las afectaciones se extienden a otros sectores como Kemberdé, Agüita y La Punta, donde las condiciones del terreno y las lluvias han generado daños en viviendas, enseres y vías de acceso. A esto se suma el colapso total de un acueducto comunitario, dejando a la población sin suministro de agua potable y agravando la situación humanitaria.

“La situación más crítica se concentra en la comunidad de Cañaveral, allí debido a una avenida torrencial y varios deslizamientos de tierra se generaron daños estructurales. Debido a estas fuertes lluvias sobre el municipio, la parte más afectada es la zona rural, específicamente comunidades y veredas desde La Unión, Ágüita, Dokabú, Kemberdé, La Punta, La Loma, Arenales, Santa Rita, entre otras”, indicó Néstor Cardona, miembro de Bomberos de Pueblo Rico.

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Frente a este panorama, equipos técnicos de la Gobernación de Risaralda, conformados por geólogos, ingenieros y arquitectos, se desplazaron hasta la zona para evaluar la magnitud de los daños, identificar puntos críticos y definir acciones de atención inmediata en articulación con autoridades indígenas y la Alcaldía de Pueblo Rico.

En medio de la emergencia, la Gobernación de Risaralda en conjunto con la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, entregaron ayuda humanitaria dirigida a más de 100 personas afectadas. La asistencia incluye mercados, colchonetas, elementos de abrigo y kits de cocina, como parte de la primera respuesta institucional. Diana Carolina Ramírez Laverde, coordinadora de Gestión del Riesgo para Risaralda.

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“Estas familias, especialmente la vereda Cañaveral, de siete veredas que fueron afectadas, se desplazaron al coliseo del municipio de Pueblo Rico, dada la situación tan difícil que se presentaba. Aquí estamos entregando ayuda humanitaria con todas estas familias, estamos solidarizados con la situación que se está presentando”, afirmó Ramírez Laverde.

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Las autoridades indicaron que continuarán en la zona coordinando las acciones de atención, mientras avanza la evaluación de daños y se definen nuevas medidas para apoyar a las comunidades afectadas por las intensas lluvias que azotan la zona occidental del departamento.