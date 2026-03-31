Alerta por lluvias en Risaralda: aumentan los niveles de ríos y hay alto riesgo de derrumbes

Pereira

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas mantienen en alerta a las autoridades en Risaralda, que han intensificado el monitoreo de ríos y laderas ante el riesgo de emergencias.

De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, el departamento presenta varias alertas activas, lo que ha obligado a reforzar los esquemas de vigilancia y respuesta por parte de los organismos de socorro.

La situación más crítica se registra en el río San Juan, declarado en nivel rojo, especialmente en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, donde existe alta probabilidad de crecientes súbitas que podrían generar afectaciones en las comunidades cercanas.

En alerta naranja se encuentran los ríos Otún, Risaralda y Cauca, donde también se mantiene el riesgo de incrementos repentinos en los caudales.

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A esto se suma la amenaza por deslizamientos de tierra, que mantiene en el mismo nivel de alerta a municipios como Dosquebradas, Pereira, Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal.

En otras localidades como Apía, La Celia, Marsella, Mistrató y Santuario, se mantiene alerta amarilla, lo que implica condiciones de menor riesgo, pero con necesidad de seguimiento constante ante posibles cambios.

Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil en Risaralda, confirmó que se mantiene un monitoreo permanente en puntos críticos, con personal en alistamiento para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar.

“El Eje Cafetero y especialmente Risaralda enfrentan riesgos de deslizamientos e inundaciones. Es vital limpiar canales y techos, monitorear grietas en viviendas, evitar arrojar basuras a las alcantarillas, conducir con precaución, reduciendo la velocidad, no cruzar calles inundadas y estar alerta a las crecientes que pueden presentar los afluentes. La Defensa Civil Colombiana continua activa y atenta para apoyar cualquier eventualidad que se presente, ya que van a persistir estas lluvias en el departamento de Risaralda”, indicó Muñoz.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de canales oficiales y acatar las recomendaciones, especialmente quienes habitan en zonas cercanas a ríos o en áreas con antecedentes de inestabilidad del terreno.

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El objetivo es anticipar emergencias y reducir riesgos en medio de una temporada de lluvias que continúa generando preocupación en el departamento.