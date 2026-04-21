¿Cuánto es lo máximo que vive una gallina? Años que pone huevos y edad a la que considera ‘vieja’

Actualmente, existen múltiples factores que determinan la longevidad que tiene una gallina a lo largo de los años: la genética, la alimentación y el entorno en el cual se desarrollan son algunas de las causantes que hacen que estas aves domésticas vivan más o menos años.

Si las condiciones anteriormente mencionadas son las adecuadas, esta ave puede llegar a vivir incluso por encima del promedio, dependiendo de la raza que sea la gallina y el uso para el cual es destinada; ya sea poner huevos, para alimentación a futuro o, en algunos casos, por el gusto de cuidarlas.

¿Cuántos años vive una gallina en promedio?

En promedio, una gallina con una buena alimentación, un hábitat adecuado, protección ante depredadores y acceso a cuidados sanitarios puede llegar a vivir entre 5 y 10 años. Sin embargo, existen razas de este tipo de aves que pueden llegar a vivir un tiempo diferente al usual.

Expertos mencionan que factores determinantes para que una gallina llegue a tener una vida prolongada se basan en la existencia de depredadores, deficiencias alimenticias en las aves, parásitos y enfermedades respiratorias e incluso, en casos puntuales, canibalismo dentro de un grupo de aves.

¿Cuáles son las clases de gallinas y cuántos años viven cada una?

Las razas híbridas, como la popular ISA Brown, han sido diseñadas para poner la mayor cantidad de huevos en el menor tiempo posible. Este sobreesfuerzo tiene consecuencias, y su esperanza de vida suele ser corta, apenas de 2 a 3 años”, indican expertos.

Por otro lado, razas de doble propósito, utilizadas tanto para poner huevos como para alimentación, pueden vivir más años que la Isa Brown; siempre y cuando no sean criadas exclusivamente con fines productivos. Incluso así, el promedio de vida de esta especie es menor que el de las tradicionales o patrimoniales.

Un caso particular es la especie Swedish Flower Hens, que, al desarrollarse de forma natural sin intervención humana, puede llegar a vivir más de 10 años debido a su fuerte sistema inmunológico y adaptabilidad.

Especies conocidas como Rhode Island Reds, Plymouth Rocks y Brahmas se caracterizan por su crecimiento lento y una mayor resistencia genética para afrontar las labores productivas.

¿Por cuántos años pone huevos una gallina?

Este tipo de animales comienza su producción de huevos entre la semana 16 y 24 de vida. Una vez esto, su periodo de trabajo se puede extender durante 5 e incluso llegar a los 10 años, siendo los dos primeros los de mayor obtención de huevos para el trabajador, indican los expertos.

Adicionalmente, una gallina puede llegar a poner hasta seis huevos por semana, lo que generaría una producción total de 300 huevos al año. Esto, con el paso de los años, iría disminuyendo de forma gradual, según la raza y el estado en el que se encuentre el animal.

Sin embargo, gallinas como la Plymouth Rock pueden llegar a seguir poniendo huevos en una edad avanzada, llegando a tener un periodo de producción de una década. Sin embargo, la cantidad de producción se vería disminuida por su avanzada edad.

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