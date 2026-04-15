Campesinos alertan por presencia de oso de anteojos en zona rural de Ginebra y El Cerrito

Campesinos de la zona rural de Ginebra y El Cerrito, en el departamento del Valle del Cauca, reportaron la presencia de un oso de anteojos en el páramo Pan de Azúcar.

Los habitantes manifiestan su preocupación ante la presencia del animal y el riesgo de posibles ataques a animales de granja.

Albeiro Rodríguez, campesino y habitante del municipio de Ginebra, señaló que el avistamiento del oso no es reciente. Según indicó, desde hace algunos meses se han registrado presuntos ataques que habrían afectado ganado y ovejas en la zona.

Rodríguez hizo un llamado a las instituciones encargadas de la protección del medio ambiente, advirtiendo que, de no intervenir oportunamente, algunos campesinos podrían tomar represalias contra el animal y terminar sacrificándolo.

En ese sentido, pidió la presencia de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y del Ministerio de Medio Ambiente. Les solicitó “hacer presencia en esta zona y no echar a todos estos campesinos al olvido que lo último que van a hacer ellos es sacrificar al animal”.

Por su parte, David Fernando Angulo, biólogo de la Dirección Técnica Ambiental de la CVC, recordó que el Valle del Cauca es un territorio biodiverso que alberga distintas especies de fauna, entre ellas grandes carnívoros como el oso andino, el puma y el jaguar.

Angulo explicó que estos animales “son depredadores y también se convierten en animales oportunistas que si se encuentran la ocasión pueden consumir animales domésticos y de producción principalmente”.

Frente a esta situación, y en respuesta a las denuncias de los campesinos, el experto recomendó reforzar las medidas de cuidado de los animales domésticos. Indicó que deben mantenerse cerca de las viviendas y evitar que se desplacen hacia zonas boscosas o fuentes de agua donde puedan quedar expuestos. De igual manera, señaló que las mascotas deben permanecer dentro de las viviendas.

“Los animales silvestres conviven con nosotros en las diferentes comunidades, y en los diferentes territorios del departamento y tenemos que aprender a convivir con ellos implementando todas las medidas para evitar que ocurran interacciones negativas”, puntualizó David Fernando Angulo.

El funcionario también invitó a la ciudadanía a reportar cualquier incidente ante las entidades competentes, destacando que la CVC cuenta con equipos de respuesta para la coexistencia con fauna silvestre.

Entre las recomendaciones principales está no ahuyentar ni agredir a estos animales, ya que, al sentirse en peligro, pueden reaccionar de forma defensiva.

“Son animales silvestres y al sentirse en peligro pueden defenderse como haría cualquier animal, entonces la principal recomendación es no molestarlos, no invadir su espacio y permitirles que ellos sigan su tránsito normal”.

Finalmente, el biólogo recomendó a la comunidad informarse a través de fuentes oficiales, ya que en redes sociales circulan falsos testimonios de ataques.