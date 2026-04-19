De qué se alimentan los hipopótamos: Esta es la razón por la que son peligrosos en Colombia. Cortesía: Getty Images / Paul Souders

En los últimos días los hipopótamos han sido muy llamativos en el país, esto luego que el Ministerio de Ambiente revelara que le aplicaría la eutanasia a estos animales. A raíz de ello, se ha generado toda una polémica y varios ambientalistas se han sumado a la conversación, pero también se han generado bastantes inquietudes al respecto.

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¿Por qué se está hablando de los hipopótamos en Colombia?

En los últimos días el Ministerio de Ambiente anunció que comenzará la implementación de un protocolo de eutanasia para controlar la población de hipopótamos en el país, una especie declarada invasora que representa riesgos para los ecosistemas y la seguridad humana.

Los hipopótamos fueron declarados especie exótica invasora en Colombia en 2022. Al no ser nativos, carecen de depredadores naturales, lo que ha permitido un crecimiento acelerado de su población.

Eso ha generado una polémica entre la aplicación de la eutanasia y la traslocación de los animales, inicialmente se comentó que sería a México, pero posteriormente este país negó la opción.

Cabe recordar que esta especie llegó a Colombia cuando en 1981, se introdujeron cuatro ejemplares de hipopótamo en la Hacienda Nápoles, propiedad del narcotraficante Pablo Escobar.

Tras la muerte de Escobar y el abandono momentáneo de sus propiedades, esta especie se extendió y se comenzó a reproducir, llegando a los números de la actualidad.

¿Cuántos hipopótamos hay en Colombia?

Según el Ministerio de Ambiente, a corte de 2023, en Colombia hay una población de hipopótamos de cerca de 169 ejemplares. Sin embargo, dentro de la proyecciones de esa cartera, si no se les da control, para 2030 podría ascender a más de 430, y para 2035 llegar a los 1.000.

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¿De qué se alimentan los hipopótamos?

Los hipopótamos son considerados animales nocturnos, son semiacuáticos y pasan una media de 16 horas sumergidos en el agua, pero de noche salen a buscar su alimento.

En tan solo cuatro o cinco horas, un hipopótamo puede llegar a consumir hasta 150 kilos de hierba. Su principal fuente de alimento son las raíces, hojas y plantas en general, así como los tubérculos o cualquier fruto caído de los árboles.

Suelen comer sandía, las cantidades de alimento que consumen cada día son inmensas, lo que hace que, en el caso del hipopótamo común, su peso normal oscile entre los 1500 y 1800 kilos.

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¿Por qué son peligrosos en Colombia?

Los hipopótamos en Colombia son considerados una especie invasora peligrosa debido a su agresividad territorial, rápido crecimiento poblacional y falta de depredadores naturales.

Aunque parezcan tranquilos, los hipopótamos pueden atacar cuando se sienten amenazados o cuando protegen a sus crías. En Colombia ya se han registrado incidentes de ataques a personas en zonas rurales. La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare advierte que son animales capaces de correr más rápido que un humano, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

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