Biólogos y ambientalistas enfrentados por hipopótamos de Pablo Escobar

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Un tono cada vez más beligerante está tomando el manejo de los hipopótamos de Pablo Escobar.

Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre quienes creen que la solución del enorme problema es el exterminio de los hipopótamos y quienes piensan que se deben explorar alternativas antes de darle luz verde a la eutanasia masiva.

Un grupo de biólogos reclama ser los únicos poseedores del conocimiento científico para manejar el problema. Ellos dicen que los hipopótamos están causando daño a las especies nativas como los manatíes, las nutrias y las tortugas.

Por otro lado, animalistas y ambientalistas señalan que nadie en Colombia tiene experiencia en aplicación de eutanasia de animales y que se deben seguir patrones bioéticos en el tratamiento del problema.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, ha oído a unos y a otros. Ella es partidaria de estudiar alternativas, pero sigue pensando que es inevitable el sacrificio de decenas de estos animales.

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La bióloga Nataly Castelblanco ha sido blanco de señalamientos en redes sociales.

Ella sostiene que el llamado Control Letal, es decir, el sacrificio de los hipopótamos, es la salida correcta.

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Tratar de sacrificar decenas de hipopótamos en secreto es iluso. Las ejecuciones terminarán en las pantallas, en las primeras páginas y en las redes sociales.

Hace 17 años, la imagen de Pepe, un hipopótamo muerto por el tiro de un cazador y rodeado de soldados de camuflaje, causó indignación nacional y mundial.

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Muchos marcharon pidiendo la renuncia de Carlos Costa, el ministro de Ambiente de la época, y se alzaron voces de indignación en el mundo entero.

Como consecuencia de todo esto, el plan de control se paró y el problema siguió creciendo.

La discusión sigue abierta, y no es terreno exclusivo de biólogos; hay tanta polarización en este tema que, a su lado, la campaña presidencial empieza a parecer una laguna reposada.

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