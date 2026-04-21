44 especies de animales están en riesgo de extinción por cuenta del conflicto armado en Colombia

Bogotá

La Unidad de Investigación y Acusación que es la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz en colaboración con la Universidad de Essex del Reino Unido reveló una dimensión hasta ahora poco visibilizada: el impacto directo y sistemático de la guerra sobre los animales y los ecosistemas.

El estudio llamado: “Daños Invisibles: la violencia contra animales en el conflicto armado en Colombia (2017-2026)”, documenta que al menos 100.252 animales han sido afectados por la violencia en la última década.

44 especies silvestres han sido llevadas al borde de la extinción

Según el informe cada 30 minutos un animal pierde la vida o resulta gravemente herido por acciones atribuibles a grupos armados no estatales. Estas cifras evidencian patrones de afectación extendidos y persistentes, contexto, el análisis del ecocidio requiere incorporar a los animales en su condición de víctimas, reconociendo tanto su sufrimiento como las implicaciones para la vida en los territorios. La desaparición de estas especies afectará el equilibrio de los ecosistemas.

Estas fueron clasificadas en cuatro categorías:

Tráfico de fauna

voladura de infraestructura minero-energética.

Deforestación

Minería ilegal.

Especies críticas: las ranas, el mono araña y el arrierito antioqueño

El estudio puso especial énfasis en las 44 especies silvestres clasificadas en estado crítico de extinción, entre las que destacan 36 especies de ranas (18 del género Atelopus y 18 del género Pristimantis), el arrierito antioqueño, el paujil piquiazul, varias ranas arlequín y el mono araña.

Las ranas son particularmente vulnerables debido a su sensibilidad a los cambios ambientales y a la contaminación derivada de la minería ilegal y la deforestación.

El departamento de Antioquia concentra el mayor número de especies amenazadas, mientras que el Parque Nacional Natural Farallones de Cali es uno de los ecosistemas más afectados, con riesgos asociados a la minería ilegal, la producción de clorhidrato de cocaína y la degradación de hábitats.

Nueve formas de utilización de animales en los conflictos armados

En ese marco, diversas especies, perros, caballos, insectos, búfalos, murciélagos, elefantes, aves, osos y roedores han sido integradas en repertorios de acción que buscan facilitar la movilidad, amplificar la capacidad de daño, vigilar territorios, generar terror o incluso influir en las emociones y percepciones de las poblaciones en disputa.

Animales como medio de transporte.

Animales como medio de detonación de artefactos explosivos.

Animales como instrumento para ocasionar dolor o sufrimiento (tortura)

Animales como centinela.

Animales como medios de vigilancia.

Animales en prácticas de bioterrorismo (zoonosis).

Animales como medio propagandístico.

Animales como amuleto o como parte de rituales esotéricos.

Animales como medio para atemorizar a la población y exigir el pago de extorsión a comerciantes y finqueros.

Presuntos responsables

Las disidencias de las Farc son el grupo armado no estatal que más estaría amenazando a las especies de animales silvestres.

Dentro de estas estructuras, el Frente Jaime Martínez, coordinado por alias ‘Iván Mordisco’, aparece como la subestructura con mayor incidencia en territorios donde se concentran especies en riesgo.

Estas afectaciones están directamente relacionadas con las economías ilegales que sostienen a los grupos armados. Actividades como la minería ilegal, la deforestación, el narcotráfico y el tráfico de fauna generan daños negativos profundos en los ecosistemas.

El informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP recomienda de manera urgente reconocer legalmente a los animales como víctimas del conflicto armado en Colombia y fortalecer la protección y atención veterinaria en zonas afectadas.