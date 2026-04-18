Suspenden servicio de energía en acueducto de Clemencia y Santa Catalina por millonaria deuda

Ante el incumplimiento en el pago de obligaciones y la detección de presuntas irregularidades, Afinia, filial del Grupo EPM, desconectó el servicio de energía a ACUACOR, operador del acueducto en Clemencia y Santa Catalina.

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La medida fue adoptada, según la compañía, debido a una deuda que superaría los 3.000 millones de pesos, así como a la identificación de supuestas conexiones ilegales de transformadores de distribución, lo cual representa un riesgo para la seguridad eléctrica y la continuidad del servicio.

Esta decisión se tomó luego de múltiples requerimientos, mesas de trabajo y gestiones adelantadas por la compañía, sin que a la fecha se haya logrado la normalización de las obligaciones técnicas y financieras por parte del operador.

La suspensión del servicio fue ejecutada en horas de la tarde y notificada previamente a los alcaldes de ambos municipios, con quienes se acordó la realización de una reunión la próxima semana en articulación con la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de buscar soluciones estructurales a esta situación.

Durante el desarrollo del procedimiento, la compañía informó que el personal técnico que adelantaba las labores fue retenido en la zona, poniendo en riesgo la integridad de la cuadrilla.

“En ese sentido, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad del personal en terreno, faciliten el desarrollo de las labores técnicas y velen por el respeto a la institucionalidad. Afinia reitera su disposición al diálogo y a la construcción de soluciones conjuntas que permitan restablecer el servicio en condiciones legales, seguras y sostenibles, priorizando siempre el bienestar de las comunidades”, manifestó la empresa.