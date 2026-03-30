Murió cuarta víctima de ataque sicarial ocurrido en Villa Soledad, Atlántico
Se trata de Óscar Miguel Buelvas Maceneth, de 59 años.
Una nueva víctima dejó la masacre registrada en el municipio de Soledad, Atlántico, específicamente en el sector de Villa Soledad. Se trata de Óscar Miguel Buelvas Maceneth, de 59 años, quien había resultado gravemente herido en medio del ataque sicarial.
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Con este fallecimiento, asciende a cuatro el número de personas muertas por este hecho violento que se registró la noche del sábado 21 de marzo.
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En el lugar ya habían perdido la vida Jesús Alberto Escorcia Orozco, de 24 años; Emilio Miranda Gutiérrez, de 67; y Luis Alberto Romero, de 68 años, quienes murieron tras el ataque armado perpetrado por desconocidos.
Buelvas Maceneth permanecía hospitalizado en la Clínica Santa Mónica, donde estuvo internado durante más de nueve días bajo pronóstico reservado. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el atentado, su estado de salud se deterioró hasta producirse su deceso.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....