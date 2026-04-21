Asesinaron a una mujer en el baño de su casa del municipio de Concordia, Antioquia
La víctima fue identificada como Mayerly Paola Cardona Vargas, de 23 años, quien vivía en el barrio La Batea.
Concordia- Antioquia
Las autoridades reportaron un hecho violento contra una mujer en el Suroeste de Antioquia. La víctima, una joven de 23 años, fue hallada dentro de su casa con una herida en el cuello, lo que le habría ocasionado el deceso.
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Según el reporte de la Policía, los uniformados del municipio de Concordia informaron que dentro del baño de su casa ubicada en el barrio La Batea encontraron sin vida a Mayerly Paola Cardona Vargas con una herida ocasionada con un arma cortopunzante.
Aunque de manera preliminar la muerte quedó por establecer, la administración municipal confirmó que Medicina Legal estableció que el fallecimiento de la joven Cardona se cataloga como un homicidio, por lo que la investigación iniciará desde esa premisa.
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Por el momento no trasciende ninguna hipótesis sobre las posibles causas de este homicidio, por lo que se trata de establecer lo ocurrido para identificar a la o las personas que atacaron a la víctima.
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Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...