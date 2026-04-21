Asesinaron a una mujer en el baño de su casa del municipio de Concordia, Antioquia

Asesinaron a Mayerly Paola Cardona Vargas, de 23 años, en su casa de Concordia- Fotos cortesía.

Concordia- Antioquia

Las autoridades reportaron un hecho violento contra una mujer en el Suroeste de Antioquia. La víctima, una joven de 23 años, fue hallada dentro de su casa con una herida en el cuello, lo que le habría ocasionado el deceso.

Lea también: Clan del Golfo y disidencias se enfrentan en Briceño por dominio de “economías ilícitas”: Ejército

Según el reporte de la Policía, los uniformados del municipio de Concordia informaron que dentro del baño de su casa ubicada en el barrio La Batea encontraron sin vida a Mayerly Paola Cardona Vargas con una herida ocasionada con un arma cortopunzante.

Aunque de manera preliminar la muerte quedó por establecer, la administración municipal confirmó que Medicina Legal estableció que el fallecimiento de la joven Cardona se cataloga como un homicidio, por lo que la investigación iniciará desde esa premisa.

Lea también: Antioquia está entre los departamentos con más líderes sociales asesinados en 2025

Por el momento no trasciende ninguna hipótesis sobre las posibles causas de este homicidio, por lo que se trata de establecer lo ocurrido para identificar a la o las personas que atacaron a la víctima.

Escuche Caracol Radio en vivo: