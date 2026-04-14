Condenan a 37 años de prisión a señalado de homicidio de joven en zona rural del Quindío

Armenia

Y es que el 11 de marzo del año 2022 la joven Yenny Karolain Nohava Forero de 20 años de edad fue asesinada con arma blanca en zona rural del municipio de Circasia.

En las últimas horas se llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia contra Cristian Alejandro Ospina Fernández de 27 años de edad por el delito de homicidio agravado.

El Juzgado tercero penal del circuito de conocimiento de Armenia llevó a cabo la audiencia que duró más de cuatro horas en las que realizó un recuento de lo que ha sido el proceso judicial y abarcó varios de las evidencias y testimonios.

Precisamente uno de los informes periciales da cuenta que la muerte de la joven se registró de manera violenta y con heridas con elemento cortopunzante en diferentes zonas del cuerpo.

La juez finalmente emitió sentencia condenatoria en contra de Cristian Alejandro Ospina de 450 meses y 1 día de prisión en calidad de autor en el homicidio de Yenny Karolain y fue clara que una vez en firme la sentencia se emitirá la orden de captura de manera inmediata.

Explicó que su decisión se debe a que no se justifica una orden de captura puesto que, aunque la condena corresponde a un homicidio agravado, pero no basta por si solo para anticipar la privación de la libertad antes de la firmeza de la decisión.

“Este despacho estima que en este caso no se justifica ordenar la captura inmediata de Cristian Alejandro Ospina Fernández. Es cierto que la condena corresponde a un homicidio agravado, que la pena a imponer es considerable y que no procede en sus agravados penales. Sin embargo, conforme a la línea jurisprudencial ya reseñada, esos factores no bastan por sí solos para anticipar la privación de la libertad antes de la firmeza de la decisión", mencionó.

Agregó: “La severidad del delito y lo alto de la pena explican la necesidad de una ejecución intramural una vez la sentencia quede ejecutoriada, pero no reemplazan el juicio más estricto de necesidad que exige el artículo 450, cuando todavía se encuentra pendiente en la resolución de los recursos. Y es precisamente allí donde este caso exige máxima cautela. La sentencia que aquí se prohíbe no está firme. Contra ella procede el recurso ordinario legalmente establecido y mientras este no sea resuelto, la decisión carece de ejecutoria".

La defensa interpuso recurso de apelación y una vez se cumplan los trámites correspondientes se remitirá a la sala penal del Tribunal Superior de Armenia.