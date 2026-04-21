Anuncian dos destinos internacionales desde Montería a partir del 10 de mayo

Montería

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, anunció dos destinos internacionales desde la capital cordobesa a partir del 10 de mayo del año 2026. Según el mandatario municipal, esta conexión con el mundo contribuiría con la recuperación económica de esta sección del país, luego de las inundaciones que impactaron a más de 20.000 familias.

“Anunciamos el inicio de nuestra nueva operación aérea internacional, que conectará a Montería con Quito, Ecuador, y Panamá. Este vuelo directo, de la aerolínea Aeroregional de Ecuador, operará los domingos y jueves y ofrecerá una experiencia de viaje cómoda y eficiente para los pasajeros”, dijo el alcalde de Montería.

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Tras lo expuesto, la administración municipal precisó que “el vuelo partirá del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito y llegará al Aeropuerto de Balboa (no Tocumen) en Panamá, realizará una ruta directa entre Quito, Montería y Panamá, y viceversa, y tendrá una capacidad para 160 pasajeros, fortaleciendo de esta manera los lazos entre estos tres destinos e impulsando el turismo, el comercio y generando nuevas oportunidades de desarrollo. Cabe destacar, que los precios de los tiquetes tienen un valor de 225 dólares”.

“Esta nueva operación aérea representa un paso importante en la conectividad de la región y contribuirá al crecimiento económico y social de Montería y sus alrededores. Estamos seguros de que este vuelo será un éxito y que se convertirá en una excelente opción para los viajeros que buscan una conexión rápida y directa”, aseguró Kerguelén.

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Finalmente, dijo que “se siguen haciendo gestiones con otras aerolíneas con el objetivo de lograr más vuelos internacionales desde el aeropuerto Los Garzones de Montería”.

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