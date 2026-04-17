¡Atención! No habrá vuelos nocturnos a Arauca: Aerocivil restringe operaciones que desatan molestia

TRANSPORTE

Una nueva alerta sobre la seguridad operacional en el país se conoció este viernes tras la emisión de un NOTAM por parte de la Aeronáutica Civil, mediante el cual se restringen todas las aproximaciones, tanto instrumentales como satelitales, en el aeropuerto de Arauca.

En pocas palabras el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz no operará de noche y de día se podrían ver afectados los vuelos si las condiciones meteorológicas no son buenas.

La medida se adoptó, según las denuncias conocidas por Caracol Radio , luego de identificar obstáculos en las cabeceras de la pista, especialmente árboles de gran altura ubicados en las trayectorias de aproximación, que según las Aeronáutica Civil representan un riesgo para las maniobras de aterrizaje y despegue.

Según la información comunicada a aerolíneas como Satena, Clic y Avianca, la autoridad aeronáutica no puede intervenir directamente sobre estos elementos debido a que los terrenos no son de su propiedad .

Aeropuerto no opera por árboles que impiden aterrizajes

Con esta medida, las implicaciones operativas son significativas pues quedan suspendidas las operaciones nocturnas en el aeropuerto, mientras que los vuelos diurnos solo podrán realizarse bajo condiciones meteorológicas visuales.

Además, se advierte un impacto directo en la conectividad de los habitantes de Arauca, incluida la limitación de vuelos ambulancia en horario nocturno, así como restricciones para el transporte de carga y pasajeros.

“Tenemos unos vuelos de aerolíneas comerciales y vuelos ambulancias que llegan de noche. Entonces, estamos aislados del centro del país, en esta región tan apartada. Y también, pues, por temas de orden público, es muy difícil salir por tierra utilizando los buses o los vehículos particulares", indicó un habitante de la zona.

La denuncia también señala que, hasta el momento, no se ha entregado a las aerolíneas la información técnica detallada sobre los obstáculos detectados, lo que impide realizar análisis de ingeniería operacional.

“Como puede ser posible que no haya articulación de las administraciones y la Aerocivil, cuando los más afectados son los usuarios”, aseguró un funcionario del aeropuerto.

Fallas estructurales en el país

Más allá de este caso puntual, los testimonios recopilados por Caracol Radio advierten sobre una problemática estructural en la infraestructura aeroportuaria del país.

Se mencionan fallas en radioayudas para aproximaciones instrumentales en aeropuertos como Cali, Bogotá, Quibdó, Bucaramanga y Yopal, así como deterioro en pistas de aeródromos como Popayán y Bahía Solano, además de retrasos en obras.

¿Qué responde la autoridad aérea?

En un comunicado la Aeronáutica Civil confirmó que la medida se tomó por la presencia de árboles que superan la altura permitida en las zonas de aproximación, “lo que representa un riesgo para la seguridad aérea”.

Según el Gobierno, estos obstáculos están ubicados en predios de la Alcaldía de Arauca, la Gobernación y la Brigada 18 del Ejército.

“Estas restricciones impactan directamente los márgenes de seguridad de los procedimientos de vuelo. Por tal motivo, las aerolíneas podrán adoptar medidas preventivas, tales como la reprogramación de itinerarios o la suspensión temporal de operaciones, con el fin de mantener los niveles de seguridad operacional dentro de los límites aceptables y prevenir cualquier incidente”, indicó la entidad.

La Aeronáutica Civil anunció que ya trabaja con las autoridades locales para remover los obstáculos y restablecer la operación normal lo antes posible.