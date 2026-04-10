“Hemos tenido que pausar obras para atender la emergencia”: alcalde de Montería tras inundaciones

Montería

A través de la red social X, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, hizo un llamado para que lo acompañen en el proceso de recuperación de la ciudad, donde más de 20.000 familias resultaron damnificadas por la emergencia generada por las inundaciones.

Según el mandatario municipal, varios proyectos de infraestructura pasaron a una lista de espera para atender la crisis que dejó el paso de las lluvias atípicas registradas durante el pasado mes de febrero de 2026.

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“Hay algo que entiendo y respeto profundamente: la gente lleva años esperando pavimentos, inversiones, mejoras. Y hoy, después de tanto tiempo, lo que sienten es desespero, ansiedad… y es válido, pero también hay otra realidad que no podemos ignorar”, expresó.

“Las inundaciones del 1 de febrero nos obligaron a concentrar todos los esfuerzos en lo urgente. Por responsabilidad y empatía con miles de familias damnificadas, hemos tenido que pausar obras que queríamos ejecutar este año para atender primero la emergencia: salvar barrios, recuperar vías, sacar el agua, evitar enfermedades, reconstruir vidas”, puntualizó.

Según el alcalde Kerguelén, hoy se estarían adelantando inversiones para cerrar puntos críticos como El Tigre, en la vía Guasimal - Las Palomas, zona rural de la capital cordobesa.

“Hoy estamos invirtiendo en cerrar puntos críticos como El Tigre, luego en las Olas, rehabilitar la conectividad vial, operar motobombas, recoger escombros, alquilar y comprar maquinaria, ejecutar fumigaciones, preparar soluciones definitivas… y, próximamente, acompañar a las familias con ayudas y transferencias. Y sí, hasta ahora, en gran parte, con recursos de los monterianos”, señaló.

Tras lo expuesto, insistió en que “estamos siendo responsables: no gastar a ciegas hasta tener claridad de cuánto llegará desde el Gobierno Nacional. No podemos solos, pero estamos gestionando y esas puertas se están abriendo. Esto no es frenar el desarrollo; es priorizar la vida. Sé que no es fácil esperar, pero también sé que esta ciudad es capaz de entender, de ponerse en los zapatos del otro”.

Cabe recordar que, el alcalde Kerguelén expuso un plan de recuperación ante el Gobierno Nacional que superaría los $400.000 mil millones.