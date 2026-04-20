Tras colapso de un puente emblemático en Cauca, exigen restructuración inmediata

“El aumento significativo del caudal del río produjo que la estructura de alto valor histórico para el municipio se viniera abajo”. Crédito: Suministrada.

Miranda - Cauca

La creciente del río Güengüe provocó el colapso del emblemático Puente de los Esclavos en Miranda, Cauca, construido, según reportes de los adultos mayores en 1753, considerado una joya arquitectónica y declarado Patrimonio de la Nación.

De acuerdo con la alcaldía de Miranda, las últimas horas sucumbió ante la fuerza de las lluvias. “El aumento significativo del caudal del río produjo que la estructura de alto valor histórico para el municipio se viniera abajo”, dijo.

La infraestructura, al parecer, no contaba con procesos de restauración y no soportó más la intensidad de las lluvias. El Invías se encuentra adelantando estudios para ese proceso, una actividad que la comunidad ha calificado como lenta.

El alcalde Walter Zúñiga lamentó que la estructura se desplomara y calificó el hecho como una pérdida irreparable para la historia de Colombia y pidió acelerar los recursos para su reconstrucción.

La emergencia también deja daños en el sector rural, donde se evalúan afectaciones en varias viviendas.

La administración municipal hizo un llamado al Ministerio de Cultura para rescatar lo que quedó de este ícono del turismo y la identidad del municipio de Miranda y del Cauca.