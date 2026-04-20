Culminó misión humanitaria educativa en el Cañón del Micay, Cauca

Se trató de un recorrido de tres días en territorios golpeados por el conflicto como El Plateado del municipio de Argelia. Crédito: Ministerio de Educación

Argelia - Cauca

El Ministerio de Educación culminó la misión humanitaria en el Cañón del Micay, Cauca y confirmó la viabilización de mil nuevos cargos docentes para la región caucana, con recursos garantizados por los próximos 30 años.

Se trató de un recorrido de tres días en territorios golpeados por el conflicto como El Plateado del municipio de Argelia.

En la visita se evidenció que la falta de maestros sigue siendo el principal obstáculo para combatir la deserción escolar, particularmente en la ruralidad dispersa.

En ese sentido se reiteró la viabilización de más de mil nuevos cargos docentes para fortalecer la cobertura en zonas de conflicto del Cauca.

La viceministra de Educación, Maritza Molina, afirmó que, “hemos socializado la situación, el ministro Daniel Rojas además ha garantizado los recursos para un promedio de 30 años. Ahora se requiere que el señor gobernador del Cauca cumpla el compromiso, el plan de choque de hacer todos los nombramientos”.

También dijo que, esta cartera espera que prontamente en los seguimientos se evidencie que todos los docentes se encuentren en servicio, garantizando el derecho a la educación en los territorios.

Además, el ministerio destacó que, “uno de los avances más significativos es la ampliación de la oferta educativa del modelo SIMES, que ahora cubre de 6° a 9°, así como el tránsito efectivo de más de 100 jóvenes hacia la educación superior, consolidando rutas reales para que los estudiantes del Micay construyan proyectos de vida legales y académicos”.

Pese a los avances, la misión detectó fallas en infraestructura y conectividad. El Gobierno Nacional anunció una inversión prioritaria, ajuste de los modelos educativos a las realidades de territorios dispersos y afectados por el conflicto y un seguimiento estricto a los recursos.

El ministerio explicó que, en el Cañón del Micay, la educación es la principal herramienta contra las afectaciones que ha dejado y que causa la guerra.