Seis municipios del Bajo Cauca tendrán corte de energía nueve horas el próximo miércoles

Bajo Cauca- Antioquia

Las Empresas Públicas de Medellín informaron que se tiene programado un corte de energía masivo en el Bajo Cauca antioqueño, además de las poblaciones de La Apartada y Ayapel en Córdoba y de San Jacinto del Cauca, en el departamento de Bolívar, para este miércoles 22 de abril de 2026 por diferentes labores en las plantas de energía de la zona.

Según la empresa de servicios públicos, el corte de energía en Antioquia será en las poblaciones urbanas y rurales de Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá, Zaragoza y El Bagre. Por lo que recomienda a las personas tomar algunas precauciones, como cargar bien los celulares, computadores y baterías, planificar el uso de enfriadores y considerar alternativas de respaldo para iluminación, comunicación, dispositivos médicos y medicamentos refrigerados, cocina, puertas de garaje, cerraduras y ascensores.

“Ese día estaremos desarrollando trabajos de mantenimiento y expansión en nuestra infraestructura eléctrica, con veinte frentes de trabajo simultáneos que nos permitirán mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía. Para poder ejecutar estas labores de manera segura, es necesario realizar una interrupción en el servicio”, manifestó Esteban Franco Montoya, subgerente Operaciones Sistemas Transmisión y Distribución Energía EPM.

El funcionario agregó que serán 80 mil usuarios los que se verán afectados con esta interrupción que fortalecerá el servicio en el Bajo Cauca.