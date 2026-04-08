El vicepresidente de Finanzas Corporativas de Nutresa llega a la junta directiva de EPM

Medellín

El actual vicepresidente de Finanzas Corporativas y Estrategia de Nutresa, Andrés Bernal Correa, fue designado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, como nuevo miembro de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín, para cubrir uno de los cargos de libre designación de los que dispone el mandatario.

¿Por qué se da el nombramiento directo?

Según indica el artículo 7 del Acuerdo Municipal número 12 de 1998, que reglamenta los estatutos de EPM, dispone que la junta directiva de la entidad cuenta con cinco personas libremente designadas por el alcalde de Medellín.

Como parte del nombramiento, se explicó que “en consideración a que actualmente se encuentra vacante uno de los cargos correspondientes a las personas de libre designación del alcalde de Medellín, se hace necesario proceder a la designación respectiva”.

Fueron verificados sus antecedentes y hoja de vida

Desde la administración distrital indicaron que para esta designación se realizó la correspondiente verificación de antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales.

En información relevante entregada a la Superintendencia de Industria y Comercio, se adelantó la verificación de la hoja de vida del señor Bernal: “fue debidamente validada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., de conformidad con los procedimientos establecidos por la entidad para tal fin”.

¿Quién es Andrés Bernal Correa?

Es administrador de negocios de la Universidad Eafit, cuenta con un MBA del Babson College de los Estados Unidos, además de una especialización en Negocios Internacionales y Mercados de Capitales en Harvard School of Business de ese mismo país.

El nuevo miembro de la junta directiva de EPM es el actual vicepresidente de Finanzas Corporativas y Estrategia de Nutresa.

Como parte de su experiencia, ha sido presidente de Grupo Orbis, vicepresidente ejecutivo financiero y de estrategia de Sura Asset Management y vicepresidente financiero y de inversiones de Grupo Sura.

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