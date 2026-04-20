Sectores sin luz en Barranquilla, Soledad y Luruaco este martes, 21 de abril

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que este martes, 21 de abril se llevará a cabo diferentes trabajos eléctricos que obligará la suspensión del servicio de energía en diferentes sectores de Barranquilla, Soledad y Luruaco.

Lea también: Secretaría de Educación de Barranquilla suspendió a profesor señalado por presunto acoso

¿Cuáles sectores estarán sin energía en Barranquilla?

Se intervendrán equipos del circuito Bosque, entre la 1:15 de la tarde a 3:15 de la tarde. Estas obras implican la suspensión del servicio en Buenos Aires, La Sierrita, Las Américas, Alboraya (calles 45 a la 45B, entre carreras 7B y 8B); Ciudadela 20 de Julio (carreras 1 a la 4, entre las calles 45 y 49).

Sin luz en Soledad y Luruaco

Para el caso del circuito Unión 6, los trabajos se realizarán entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana. Para las maniobras en los equipos se requiere suspender el servicio en los barrios: Santa Helena, Simón Bolívar (calle 30, entre carreras 2 a la 4B); Soledad (El Tucán, Santa Inés, Los Arrayanes, Hipódromo y Las Marinas).

Lea también: “No tenemos solicitud de acompañamiento”: general Cristancho, tras tragedia en set de grabación

Mientras tanto, se adelantarán labores de poda, entre las 8:50 de la mañana y las 3:50 de la tarde, en los sectores de Luruaco como Parlamento, Cántaro, El Recreo, San Antonio, El Carmen, La Plancha, Villa Estadio, El Pradito, Luruaquito, La Unión, Kennedy, Rosa María, San José, El Parque, La Isla, La Concepción, Centro, vía hacia Arroyo de Piedra, Arroyo Negro, Santa Cruz, Puntaica, Pendales, Socavón, Hibácharo, Pita, Cienaguita, Clemencia y Arroyo Vuelta.

Escuche Caracol Radio en vivo: