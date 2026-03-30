Varios sectores de Barranquilla, Soledad y Sabanagrande estará sin luz este martes, 31 de marzo

La empresa Air-e intervenida dio a conocer que este martes, 31 de marzo, habrá interrupciones del servicio de energía por trabajos eléctricos en diferentes sectores de Barranquilla, Sabanagrande y Soledad.

Sin energía en Barranquilla

Se realizarán breves maniobras en el circuito Auxiliar 1 en Barranquilla de la siguiente manera:

De 8:30 de la mañana a 8:50 de la mañana en calle 3 con la carrera 42D en Villanueva.

De 9:00 de la mañana a 9:20 de la mañana en carrera 42 con calle 3, en Villanueva.

De 9:30 de la mañana a 9:50 de la mañana en calle 3 con la carrera 42D.

De 10:00 de la mañana a 10:50 de la mañana en calle 2 con la carrera 41 en Villanueva.

¿Dónde no habrá energía en Soledad y Sabanagrande?

Técnicos de la empresa Air-e Intervenida instalarán postes y sistemas de protección en la vía Sabanagrande – Pital de Carlín, este martes 31 de marzo.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:40 de la mañana y las 3:00 de la tarde, tiempo en el cual estarán sin suministro de energía los sectores y fincas aledañas entre Sabanagrande y Pital de Carlín.

Por otro lado, se presentarán breves interrupciones de 12:00 del mediodía a 12:20 del mediodía en Soledad en los siguientes sectores: