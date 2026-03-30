Varios sectores de Barranquilla, Soledad y Sabanagrande estará sin luz este martes, 31 de marzo
La empresa Air-e Intervenida indicó que habrá interrupciones breves debido a trabajos de intervención. Conozca los sectores.
La empresa Air-e intervenida dio a conocer que este martes, 31 de marzo, habrá interrupciones del servicio de energía por trabajos eléctricos en diferentes sectores de Barranquilla, Sabanagrande y Soledad.
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Sin energía en Barranquilla
Se realizarán breves maniobras en el circuito Auxiliar 1 en Barranquilla de la siguiente manera:
- De 8:30 de la mañana a 8:50 de la mañana en calle 3 con la carrera 42D en Villanueva.
- De 9:00 de la mañana a 9:20 de la mañana en carrera 42 con calle 3, en Villanueva.
- De 9:30 de la mañana a 9:50 de la mañana en calle 3 con la carrera 42D.
- De 10:00 de la mañana a 10:50 de la mañana en calle 2 con la carrera 41 en Villanueva.
¿Dónde no habrá energía en Soledad y Sabanagrande?
Técnicos de la empresa Air-e Intervenida instalarán postes y sistemas de protección en la vía Sabanagrande – Pital de Carlín, este martes 31 de marzo.
Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:40 de la mañana y las 3:00 de la tarde, tiempo en el cual estarán sin suministro de energía los sectores y fincas aledañas entre Sabanagrande y Pital de Carlín.
Por otro lado, se presentarán breves interrupciones de 12:00 del mediodía a 12:20 del mediodía en Soledad en los siguientes sectores:
- La Bonanza
- La Fe
- Las Nubes
- Tajamar 1 y 2
- Las Farrucas
- Parque Muvdi
- Calles 44A a la 46, entre carreras 24 a la 29 en Parque Muvdi 1
- Calles 47 a la 48, entre carreras 16B a la 24 en Normandía
- Carrera 20, entre las calles 43 y 44 en Puerto Bonga
- Calles 44 a la 44A con las carreras 23 a la 24.
- De 12:30 del mediodía a 12:40 del mediodía en el sector de la calle 48 con la carrera 16 en Normandía en Soledad
- De 1:40 de la tarde a 2:00 de la tarde en carrera 11C con la calle 39 en Manuela Beltrán
- De 2:10 de la tarde a 2:30 de la tarde en carrera 11 con la calle 38, en Manuela Beltrán
- De 2:40 de la tarde a 2:50 de la tarde en la calle 40B con la carrera 5E en Villa Adela en Soledad.