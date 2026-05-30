Así le fue a David Alonso en la prueba clasificatoria del Gran Premio de Italia en Moto2. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images) / Mirco Lazzari gp

En la mañana de este sábado 30 de mayo se llevó a cabo la prueba clasificatoria del Gran Premio de Italia de Moto2, en el circuito de Mugello. En ella participó David Alonso, quien mantuvo el ritmo de sus últimas pruebas y quedó a mitad de la tabla clasificatoria.

El piloto colombiano logró un tiempo de 01:49.336, es decir que partirá en la carrera de este domingo desde la tercera línea como noveno clasificado.

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El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex),se quedó con su primera ‘pole position’ de la temporada y un nuevo récord absoluto al ser el más rápido en la clasificación oficial del Gran Premio de Italia. González, que suma su novena ‘pole position’, paró el cronómetro en 1:48.474, un registro con el que batió en casi tres décimas de segundo el anterior récord, quien por la mañana había establecido su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro), que acabó octavo la segunda clasificación, con un tiempo de 1:48.717.

El español Daniel Holgado (Kalex), con 1:49.383, fue el más rápido en la vuelta lanzada inicial de la primera clasificación, con un muy buen registro, que ya era el mejor a título personal, por delante del turco Deniz Öncü (Boscoscuro), el neerlandés Zonta van der Goorbergh (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex).

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En ese orden concluyó el primer ‘time attack’ y sin cometer los errores que se produjeron en Moto3, prácticamente todos los pilotos regresaron a pista con casi cinco minutos por delante para intentar una nueva vuelta rápida con la que mejorar sus posiciones e intentar lograr el pase a la segunda clasificación.

Para la segunda clasificación lograron el pase Daniel Holgado -cuarto en la formación de salida-, Deniz Öncü, Tony Arbolino y Zonta Van den Goorbergh.

Ningún piloto quiso perder una milésima de segundo en la clasificación final, en la que la referencia más válida debía ser la de Guevara, autor por la mañana de un nuevo récord absoluto de la categoría con 1:48.717, pero a las primeras de cambio no estuvo demasiado afortunado.

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El líder del mundial, ‘Manu’ González, volvió a dejar claro el porqué ocupa esa posición y, a pesar de tener algún que otro susto en su intento de vuelta rápida, logró completar el giro al trazado toscano con un tiempo de 1:48.474 que era récord absoluto de Moto2.

Ahora sí, nadie pudo batir el registro del líder del mundial, que se adjudicó la ‘pole position’ por delante de Filip Salac y Alex Escrig, con Daniel Holgado, Collin Veijer y Alonso López en la segunda línea, Senna Agius, Izan Guevara y David Alonso en la tercera, e Ivan Ortolá, Ayumu Sasaki y Tony Arbolino en la cuarta.