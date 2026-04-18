Luis Díaz supera a dos leyendas del Bayern Múnich en su primera temporada en Alemania

La irrupción de Luis Díaz en el Bayern Múnich está marcando una temporada que ya se puede catalogar como histórica. En su primer año con el club alemán, el extremo colombiano no solo se ha consolidado como pieza clave, sino que ha elevado su rendimiento a niveles que lo ponen a la altura de las grandes figuras que dominaron una era dorada en el equipo bávaro.

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Con 24 goles y 15 asistencias hasta el momento, Díaz ha participado directamente en 39 anotaciones, una cifra que lo posiciona como uno de los jugadores más determinantes de la temporada en Europa. Su capacidad para definir y generar juego ofensivo ha sido clave en el camino del Bayern hacia los títulos, con la Bundesliga prácticamente asegurada y con vida en la Copa de Alemania y la Champions League.

En ese contexto, el colombiano ya logró superar en goles las mejores temporadas individuales de Arjen Robben y Franck Ribéry, dos íconos que marcaron una época inolvidable en el club alemán. Aunque aún no alcanza sus registros en asistencias, su impacto goleador en esta primera campaña ya lo pone por encima en ese apartado.

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En comparación con las leyendas del club, Arjen Robben firmó su mejor registro en la temporada 2013/14 con 38 contribuciones de gol (21 tantos y 17 asistencias), mientras que Franck Ribéry alcanzó su pico en la campaña 2011/12 con 44 participaciones directas (17 goles y 27 asistencias). En ese contexto, Luis Díaz ya suma 39 contribuciones (24 goles y 15 asistencias), superando el impacto goleador de ambos y acercándose a los registros totales del francés.

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El rendimiento de Díaz cobra aún más valor al compararse con aquella histórica dupla que llevó al Bayern a conquistar múltiples títulos locales e internacionales. Sin embargo, el colombiano no solo compite con esos números, sino que amenaza con superarlos en contribuciones totales si mantiene su ritmo en el cierre de la temporada.

Con varios partidos clave por disputar, incluyendo instancias definitivas en torneos nacionales e internacionales, Díaz tiene la oportunidad de redondear una campaña que podría quedar grabada entre las mejores en la historia reciente del club. Su presente no solo ilusiona al Bayern, sino que confirma que está viviendo el mejor momento de su carrera.