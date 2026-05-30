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30 may 2026 Actualizado 15:20

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Giro de Italia

Giro de Italia 2026 clasificación general HOY: Vingegaard campeón virtual y Egan Bernal se mantuvo

El danés del Visma aseguró el título de la primera gran carrera del año.

Giro de Italia 2026 clasificación general HOY: Vingegaard campeón virtual y Egan Bernal se mantuvo. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Giro de Italia 2026 clasificación general HOY: Vingegaard campeón virtual y Egan Bernal se mantuvo. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Giro de Italia 2026 clasificación general HOY: Vingegaard campeón virtual y Egan Bernal se mantuvo. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
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¡Jonas Vingegaard es el campeón virtual del Giro de Italai 2026! Este sábado 30 de mayo, el pedalista danés conquistó la etapa 20 del certamen con un tiempo de 5:03:55, batiendo así en una impresionante escalada a Felix Gall (Decathlon) y Jai Hindley (BORA).

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Se trata del quinto triunfo de etapa para el corredor del Visma, que por cierto conquista su primera gran carrera del año y completa la triple corona: dos títulos del Tour de Francia (2022, 2023), uno de la Vuelta a España (2025) y el reciente del Giro (2026).

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal cumplió con la misión de mantenerse al pedal de los favoritos y pudo sortear los tres puertos de montaña que ofreció la jornada, los dos últimos de primera categoría. El corredor del INEOS fue sexto a 1′25″ de Vingegaard, balance que le permitió mantener su décimo lugar en la clasificación general.

Entretanto, Einer Rubio arribó a meta en la decimosexta ubicación a 4 minutos de la punta. Si bien se metió al top-20 en la general, su verdadera lucha estaba en la clasificación de la montaña, teniendo en cuenta la pelea que dio en los puertos de estas últimas etapas, y terminó quedándose con el tercer lugar.

Clasificación general del Giro de Italia 2026

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Jonas VingegaardVisma80H 17′01″
2.Felix GallDecathlon+5′22″
3.Jai HindleyBORA+6′25″
10.Egan BernalINEOS+12′54″
20.Einer RubioMovistar Team+1H 04′26″

Clasificación de la montaña

PosCiclistaEquipoPuntos
1.Giulio CicconeLidl-Trek273
2.Jonas VingegaardVisma216
3.Einer RubioMovistar Team164
Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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