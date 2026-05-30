Giro de Italia 2026 clasificación general HOY: Vingegaard campeón virtual y Egan Bernal se mantuvo

¡Jonas Vingegaard es el campeón virtual del Giro de Italai 2026! Este sábado 30 de mayo, el pedalista danés conquistó la etapa 20 del certamen con un tiempo de 5:03:55, batiendo así en una impresionante escalada a Felix Gall (Decathlon) y Jai Hindley (BORA).

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Se trata del quinto triunfo de etapa para el corredor del Visma, que por cierto conquista su primera gran carrera del año y completa la triple corona: dos títulos del Tour de Francia (2022, 2023), uno de la Vuelta a España (2025) y el reciente del Giro (2026).

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal cumplió con la misión de mantenerse al pedal de los favoritos y pudo sortear los tres puertos de montaña que ofreció la jornada, los dos últimos de primera categoría. El corredor del INEOS fue sexto a 1′25″ de Vingegaard, balance que le permitió mantener su décimo lugar en la clasificación general.

Entretanto, Einer Rubio arribó a meta en la decimosexta ubicación a 4 minutos de la punta. Si bien se metió al top-20 en la general, su verdadera lucha estaba en la clasificación de la montaña, teniendo en cuenta la pelea que dio en los puertos de estas últimas etapas, y terminó quedándose con el tercer lugar.

Clasificación general del Giro de Italia 2026

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Visma 80H 17′01″ 2. Felix Gall Decathlon +5′22″ 3. Jai Hindley BORA +6′25″ 10. Egan Bernal INEOS +12′54″ 20. Einer Rubio Movistar Team +1H 04′26″

Clasificación de la montaña