🔴Giro Italia, Etapa 20 EN VIVO: Egan Bernal y Einer Rubio dan su última pelea en la general
Los colombianos buscarán descontarle a los líderes del Giro.
La etapa 20 del Giro d’Italia será la última gran batalla de montaña antes del tradicional paseo triunfal hacia Roma. Con 200 kilómetros de recorrido entre Gemona del Friuli y Piancavallo, la jornada representa la última oportunidad para que los aspirantes a la clasificación general intenten descontar tiempo.
Aunque Jonas Vingegaard parece tener prácticamente asegurada la Maglia Rosa, la exigencia de la montaña obliga a mantener la atención hasta el último metro de competencia. Además, la organización rendirá homenaje a la memoria y la historia de la región con una edición especial de la Maglia Rosa cargada de simbolismo.
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Tras la salida en Gemona del Friuli, los corredores afrontarán un puerto de tercera categoría en Clauzetto antes de recorrer una serie de repechos que servirán de preparación para el gran desafío del día: la doble ascensión a Piancavallo.
La subida final será protagonista absoluta de la jornada. Desde Aviano, los ciclistas deberán superar en dos ocasiones los 14,5 kilómetros al 7,8 % de pendiente media de Piancavallo, una ascensión larga y constante que podría provocar los últimos movimientos entre los favoritos.
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Entre ambas escaladas, el pelotón pasará por el pintoresco lago de Barcis antes de regresar nuevamente a Aviano para afrontar la subida definitiva. Será una etapa diseñada para escaladores y especialistas de la montaña, en la que aún podrían definirse posiciones importantes en la clasificación general antes de la llegada a Roma.
Siga el minuto a minuto de la Etapa 20 EN VIVO
Descenso
La diferencia está a minuto y medio cuando comienza el punto de entrar en los últimos 40 km.
Ciccone vuelve hacer el líder del pelotón
277 puntos contra 216 en la pelea por la Maglia Azzurra.
Jack Haig, cruza el GPM Piancavallo de primero
El terceto en fuga junto a Warbasse y Leknessund pasa por meta con solo 1'35" con respecto al peloton
Ventaja estable en Piancavallo
1'45" mantienen la ventaja los tres de la cabeza a menos de 3 km para coronar.
FUGA
Larry Warbasse y Jack Haig. SE FUGAN del peloton
Estamos a 5 km para coronar este primer paso
Probelmas con Vingegaard
Tiene inconvenientes con la rueda delantera.
Visma lleva buen ritmo
La fuga cae por debajo de los cuatro minutos sujeta al impulso del Fiable Tim Rex. 3'35" a algo más de 10 km para coronar el primer paso (-63 km).
¡Arranca la primera de las dos subidas a Piancavallo!
Cuando restan 66 km para la meta, los siete escapados tienen 4'30" en el momento de iniciar este primer alto de 1ª categoría.
A 80 km para la última meta de montaña de este Giro
Jonas Geens, Manuele Tarozzi, Axel Huens, Jack Haig, Larry Warbasse, Andreas Leknessund, Thomas Silva; tienen 4:30 sobre un pelotón siempre tirado por Visma.
Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 20 del Giro Italia