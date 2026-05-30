🔴Giro Italia, Etapa 20 EN VIVO: Egan Bernal y Einer Rubio dan su última pelea en la general

PIANCAVALLO, ITALY - MAY 30: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team competes during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 20 a 200km stage from Gemona del Friuli to Piancavallo 1289m / #UCIWT / on May 30, 2026 in Piancavallo, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La etapa 20 del Giro d’Italia será la última gran batalla de montaña antes del tradicional paseo triunfal hacia Roma. Con 200 kilómetros de recorrido entre Gemona del Friuli y Piancavallo, la jornada representa la última oportunidad para que los aspirantes a la clasificación general intenten descontar tiempo.

Aunque Jonas Vingegaard parece tener prácticamente asegurada la Maglia Rosa, la exigencia de la montaña obliga a mantener la atención hasta el último metro de competencia. Además, la organización rendirá homenaje a la memoria y la historia de la región con una edición especial de la Maglia Rosa cargada de simbolismo.

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Tras la salida en Gemona del Friuli, los corredores afrontarán un puerto de tercera categoría en Clauzetto antes de recorrer una serie de repechos que servirán de preparación para el gran desafío del día: la doble ascensión a Piancavallo.

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La subida final será protagonista absoluta de la jornada. Desde Aviano, los ciclistas deberán superar en dos ocasiones los 14,5 kilómetros al 7,8 % de pendiente media de Piancavallo, una ascensión larga y constante que podría provocar los últimos movimientos entre los favoritos.

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Entre ambas escaladas, el pelotón pasará por el pintoresco lago de Barcis antes de regresar nuevamente a Aviano para afrontar la subida definitiva. Será una etapa diseñada para escaladores y especialistas de la montaña, en la que aún podrían definirse posiciones importantes en la clasificación general antes de la llegada a Roma.

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