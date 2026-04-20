Operario del Instituto de Movilidad de Pereira murió tras ser embestido por un motociclista

Pereira

Un grave siniestro vial registrado en la avenida 30 de agosto, en el sentido Pereira–Cerritos (kilómetro 68-165), ocasionó la muerte de un funcionario del Instituto de Movilidad de Pereira.

La víctima fue identificada como Luis Carlos Arango, que se encontraba realizando labores de señalización en la vía cuando fue impactado por la motocicleta. De acuerdo con las primeras versiones, el conductor del vehículo que se desplazaba junto a un acompañante habría perdido el control mientras ejecutaba maniobras riesgosas.

El fuerte impacto le causó al operario lesiones de extrema gravedad que provocaron su fallecimiento en el lugar de los hechos. Por su parte, el motociclista y su copiloto resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo atención médica.

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“De acuerdo a la información recolectada, el siniestro ocurre cuando un motociclista que se desplazaba con un copiloto realiza maniobras peligrosas sobre la vía, haciendo que su motocicleta sea levantada en su llanta trasera, lo cual hace que pierda el control e impacte a un ciudadano que se encontraba desarrollando labores de señalización. Producto de la gravedad de las lesiones, la víctima pierde la vida en el lugar de los hechos”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Foto: Policía Metropolitana de Pereira Ampliar Foto: Policía Metropolitana de Pereira Cerrar

Testigos indicaron que el conductor realizaba prácticas como circular en una sola llanta, lo que habría reducido su capacidad de reacción al momento del accidente.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. De manera preliminar, no se descarta que el motociclista esté vinculado a los llamados “piques ilegales”, una práctica que ha sido objeto de operativos recientes en la ciudad.

Desde las autoridades se reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito y evitar comportamientos que pongan en peligro la vida propia y la de otros actores viales.

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