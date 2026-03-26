Conductor protagoniza dos choques en Pereira y es capturado tras una persecución policial

Pereira

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de 44 años de edad, que se movilizaba en un vehículo Kia Picanto blanco, habría causado dos colisiones antes de ser interceptado por las autoridades.

El primer choque se registró en la avenida del Río, donde el vehículo impactó a un automóvil conducido por un hombre de 30 años, que sufrió una lesión en el cuello.

Posteriormente, el mismo conductor arrolló a un motociclista, aumentando la gravedad de la situación y generando múltiples reportes por parte de la ciudadanía.

Ante las alertas, la Policía Nacional activó un plan candado para ubicar al responsable. La persecución se extendió por diferentes sectores de Pereira hasta llegar a la avenida 30 de agosto, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Matecaña.

En ese punto, el vehículo terminó a un costado de la vía, lo que permitió la intervención de las autoridades y la captura del implicado.

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El capitán Ramiro Reyes, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Pereira, indicó que están investigando las causas de esta situación y se deberá confirmar si este hombre conducía bajo los efectos del alcohol.

“Se activó de manera inmediata el denominado Plan Candado, tras la alerta generada por un ciudadano que, presuntamente bajo los efectos de bebidas embriagantes, ocasionó daños a varios vehículos y motocicletas en distintos sectores de la ciudad. Gracias a la oportuna reacción de las unidades policiales, se logró la interceptación de este individuo”, afirmó Reyes.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de lesiones culposas agravadas.

Según la Policía, la rápida reacción de las patrullas fue determinante para evitar que la situación dejara consecuencias más graves.

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