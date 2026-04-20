Violento fin de semana en el área metropolitana de Pereira: cinco homicidios con arma de fuego

Pereira

Uno de los hechos se presentó en el barrio Restrepo de La Virginia, en un establecimiento comercial, donde fue asesinado Brandon Steven Ortega, de 32 años. Según información preliminar, la víctima se encontraba realizando la entrega de una bicicleta cuando fue abordada por una persona con casco cerrado, que le disparó y huyó del lugar. De manera extraoficial, se indicó que el hombre tendría presuntos vínculos con alias ‘Eusebio’, capturado en el año 2025.

“Esta persona delinquía con alias ‘Eusebio’ capturado el año pasado y en este momento se adelantan labores investigativas y actos urgentes para dar con los responsables de este hecho de afectación a la vida. Invitamos a las personas que nos brinden cualquier información para capturar a los responsables, lo pueden hacer al 123”, afirmó la mayor Leidy Jaramillo, comandante de la Estación de Policía de La Virginia.

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En Pereira, se presentaron cuatro casos

Uno ocurrió en el sector de Futuro Alto, mientras que un doble homicidio se registró en la zona de los puentes de la avenida Belalcázar, cerca al sector de El Lago, en la calle 25 con carrera 12. En este caso, las víctimas fueron identificadas como Marlenson Martínez Corrales, nacido en Pereira en 1975, y Jorge Hernán Guzmán Villada, oriundo de Zarzal, Valle del Cauca. Durante el ataque, una mujer que se desempeñaba como vendedora informal resultó herida en uno de sus brazos.

El quinto caso tuvo lugar a las afueras de la discoteca Everest, en la vía hacia el sector de Cerritos donde fue asesinado Jhon Angielo González Rengifo, conocido como alias ‘Angelo’. El hombre recibió múltiples impactos de bala y fue trasladado sin signos vitales a la Clínica Noé. Según versiones, sería hijo de alias ‘La Manguala’, una figura reconocida en el sector de Nacederos. En este mismo hecho, un menor de edad resultó lesionado.

Foto: Policía Metropolitana de Pereira Ampliar Foto: Policía Metropolitana de Pereira Cerrar

“De acuerdo a las investigaciones recopiladas, la situación se habría originado por una discusión en el establecimiento, posteriormente al salir del lugar, un motociclista llegar hasta el sitio y acciona un arma de fuego contra dos personas. Según verificaciones preliminares, durante la noche se habrían presentado amenazadas entre los involucrados. El establecimiento fue objeto de suspensión temporal de la actividad por incumplimiento de varios requisitos establecidos para su funcionamiento”, expresó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

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Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de cada uno de estos homicidios. Entretanto, se mantiene el despliegue operativo en diferentes puntos del área metropolitana, ante la preocupación ciudadana por estos hechos violentos.