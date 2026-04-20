“La minería ilegal es el nuevo narcotráfico que financia la guerra: gobernadora del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, aseguró en dialogó con 6AM W que las autoridades del departamento están muy preocupadas por lo que está sucediendo con la minería ilegal en el municipio de Ataco con grupos a los que llamó como “Mafias” que ingresaron a esta población con maquinaria.

“Ataco ha tenido tradicionalmente minería ancestral, pero ha pasado a una extracción ilegal de oro con maquinaria, con tecnología, poniendo en riesgo el tema ambiental, son 232 hectáreas que han sido arrasadas especialmente en el municipio de Ataco”, dijo la gobernadora del Tolima.

La mandataria a la vez aseguró que las vías del sur del Tolima están en riesgo debido a que están siendo destruidas “Tenemos puentes y carreteras que por ejemplo han sido diseñados para 25 toneladas y con toda la maquinaria que está pasando es soportar maquinaria de más de 40 toneladas”.

El impacto social que ha traído la minería ilegal al sur del Tolima

En un bomba social incontrolable se está convirtiendo la fiebre del oro en el municipio de Ataco, Tolima. La búsqueda de suerte ha traído de diferentes regiones del país a más de 5 mil personas como población flotante y la incidencia de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc está generando violencia. Por otra parte, se han disparado enfermedades como la Malaria, y fenómenos como la prostitución, el microtráfico y hasta cambios en la vocación social de este municipio.

“Hemos venido realizando una tarea conjunto de la mano con la Fuerza Pública con la dirección del Ministerio de Defensa, en este momento ingresaron 267 hombres allí al municipio de Ataco para adelantar una operación muy importante contra estas mafias que está realizando extracción ilegal de oro”, resaltó Adriana Matiz.

Proyecto de minería en Ataco, Tolima Ampliar Proyecto de minería en Ataco, Tolima Cerrar

¿Ha existido falta de autoridad para controlar este fenómeno?

Según la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, este mismo fenómeno se registró en el año 1.987 por la tradición de la minería ancestral y que en la actualidad han venido trabajando de la mano con el alcalde, Héctor Fabio Muñoz.

“Lo primero que hicimos fue visibilizar el problema, es un problema tan grave y preocupante que esto desborda la capacidad institucional tanto del municipio como del departamento y de ahí que se requiriera al Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte, Minas y Cortolima”, destacó.

“La minería ilegal es el nuevo narcotráfico que financia la guerra: gobernadora del Tolima

Adriana Matiz, hizo un llamado desde el departamento debido a que en su concepto la minería ilegal se convirtió en una economía de guerra, “una economía de guerra que destruye el territorio y que financia la violencia, el mercado del oro, es el nuevo narcotráfico, que financia la guerra, destruye el agua y compra silencios”.

Destrucción de maquinaría en Ataco, Tolima Ampliar Destrucción de maquinaría en Ataco, Tolima Cerrar

Finalmente, lanzó un llamado para que se regule la comercialización del oro, porque es ilícito extraerlo, pero no ilícito comercializarlo “Se debe perseguir y combatir la ruta completa de ese oro ilegal, hay que cerrar los mercados que lavan el oro criminal”.