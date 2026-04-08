Gobernadora del Tolima reclama medidas contra el aumento del abigeato

Tolima

Tras un Consejo de Seguridad Regional realizado en el municipio de Guamo, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se mostró preocupada por el aumento de los casos de abigeato que afectan a las familias ganaderas del centro, sur y suroriente del departamento.

La mandataria seccional pidió a la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana incrementar las operaciones y adoptar mayores medidas para contrarrestar a los “cuatreros” que tienen azotados a los ganaderos en municipios como Guamo, Saldaña, Purificación y sus alrededores.

“Acá tenemos mucho abigeato. Se están perjudicando los ganaderos del municipio del Guamo; los de Saldaña y Purificación también se están viendo afectados por ese delito y por la extorsión (…) No vamos a descansar y tendremos mano dura contra estos delincuentes que están perjudicando a los ganaderos de toda esta región”, afirmó Matiz.

Al finalizar el Consejo, la gobernadora anunció las primeras medidas para frenar el abigeato, principalmente en el centro del departamento.

“Nuestro grupo Cobra y el grupo Centurión de la Policía y del Ejército llegarán al municipio de El Guamo para realizar recorridos por toda la zona rural. También tendremos un pelotón del Ejército que estará desde Purificación comandando la operación. Habrá controles viales y verificación de las guías que deben portar quienes transportan el ganado”, explicó la gobernadora.

De igual manera, la mandataria informó que el próximo lunes se realizará un nuevo encuentro con los ganaderos, los gremios del sector y las autoridades para socializar nuevas medidas que permitan combatir este flagelo, que está dejando pérdidas millonarias.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Orden Público, Alfredo Bocanegra, afirmó que las autoridades intensificarán las acciones para respaldar a un gremio clave en la economía del Tolima.

“La Feria Ganadera de El Guamo tiene una gran reputación histórica en Colombia. Hay muchas familias dedicadas a esta actividad. Vamos a implementar el programa de Fincas Seguras, con sistemas electrónicos de vigilancia, sobrevuelos de la Fuerza Aeroespacial y un trabajo articulado con los propios ganaderos para mejorar este indicador”, concluyó.