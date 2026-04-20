Un hombre que acababa de salir de un centro de reclusión fue asesinado en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, confirmó que una persona que acababa de salir de un centro de reclusión fue asesinada en la madrugada del domingo 19 de abril en el sector de Miro lindó.

“Siendo aproximadamente las 3:40 a.m. en la carrera 48 sur sector de Mirolindo se presentó el homicidio con arma de fuego de Mauricio Ruiz Leyton quien registraba anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y lesiones personales”, aseguró el coronel, Edgar López.

El oficial manifestó que la víctima de este caso de sicariato había sido capturada el pasado 17 de abril en el centro de Ibagué luego que hiriera con arma cortopunzante a otra persona.

“Luego de ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación recobró su libertad el sábado 18 de abril sobre las 9 de la noche, respecto a los hechos las primeras indagaciones adelantadas en el lugar permitió establecer que la víctima viajaba como pasajero en un vehículo particular que presta el servicio de transporte informal”, resaltó el comandante de la Policía Metropolitana.

Al llegar a la zona de Mirolindo desciende del automóvil y es atacado por dos personas que sin mediar palabra le dispararon con arma de fuego “El conductor del automotor en el que se movilizaba la víctima resultó lesionado sin gravedad”.

El lesionado es un hombre de 25 años que registra una anotación judicial por el delito de hurto.

Dato: dentro del vehículo las autoridades encontraron que varias dosis de estupefacientes.