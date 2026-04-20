“Las autoridades no actuaron en el momento”: representante de paz por la minería ilegal en el Tolima

Tolima

Tras citar a un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes para tratar el tema de la minería ilegal en el sur del Tolima, el representante de las víctimas, Haiver Rincón, advirtió que la problemática se ha expandido por diferentes municipios.

Rincón lamentó la falta de medidas preventivas para evitar que la minería ilegal se expandiera por municipios como Ataco, Chaparral y Coyaima.

“Las autoridades sí vieron, pero no actuaron en el momento; no tuvieron la acción pertinente para haber prevenido estas acciones que se están dando hoy. La situación ya escaló a niveles sobredimensionados, y el mismo Estado colombiano no tiene una acción concreta para la intervención que debe hacer”, acotó.

El congresista, quien ocupa la curul de paz en el Tolima, propuso la instalación de mesas técnicas para intentar frenar los impactos ambientales y sociales relacionados con la minería ilegal, que en la zona controlan las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

“He propuesto que se creen comités, líneas de trabajo, que se apruebe rápido la nueva ley minera, porque el código actual es lesivo para nuestros barequeros ancestrales y permitió el escalonamiento de esta actividad, que es todavía más nociva para la región, porque sí permitió que la minería ilegal llegara”.

En diálogo con Caracol Radio, Haiver Rincón también cuestionó la ausencia de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) en el debate citado en el Congreso. Se trata de la autoridad ambiental del Tolima, a la cual algunos sectores le han reclamado mayores medidas.

“Me duele que no haya asistido Cortolima. Ni delegó ni participó. Hicimos una invitación conjunta a todos, pero Cortolima no llegó. Con este debate queríamos que la institucionalidad nacional entendiera que tenía que arropar al nivel territorial, es decir, a la Gobernación y a los municipios, para actuar en conjunto”, señaló.

Por último, el congresista anunció la creación de una comisión especial para acelerar la aprobación de la nueva ley minera, que permita otorgar a las autoridades el marco jurídico para contrarrestar las actividades ilegales en el sector.