Padre e hijo fueron capturados en operación contra el microtráfico en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de 2 presuntos actores criminales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes en el barrio Praderas de Santa Rita.

La operación fue realizada en medio de una diligencia de registro y allanamiento, luego de tres meses de investigación y recopilación de elementos materiales probatorios, que permitieron evidenciar la presunta participación de estas personas en actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes en la comuna 9.

Según la información de las autoridades, los capturados fueron identificados como José Eli Giraldo Vélez de 51 años conocido con el alias de Mono´, y Jorge Eli Giraldo García, de 20 años, alias ´Mono Chino´, quienes serían padre e hijo.

“De acuerdo con la información obtenida en el proceso investigativo, estas 2 personas, al parecer, serían las encargadas de dinamizar el expendio de marihuana, bazuco y cocaína en sectores como Picaleña, Picaleñita, La Honda y sus alrededores, utilizando como modalidad la comercialización en menores cantidades y presuntamente, también la distribución a domicilio”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Otros detalles de la operación

El informe de la Metropolitana de Ibagué indica que alias ´Mono´ presenta 7 anotaciones judiciales de las que 2 son por el delito de inasistencia alimentaria, una por concierto para delinquir, 2 por hurto, una por secuestro simple y una por porte ilegal de armas de fuego.

En el allanamiento se logró la incautación de una granada de fragmentación, 8 cartuchos para pistola traumática, un cartucho calibre 38 especial, 10 celulares, bazuco, clorhidrato de cocaína, bolsas para dosificación y más de un millón de pesos en efectivo.

“Cabe resaltar que alias ´Mono´ ya había sido capturado el pasado 2 de febrero en el barrio Picaleña, por el grupo de operaciones especiales, cuando se movilizaba en un vehículo y fue sorprendido en posesión de un revólver calibre 38 con 5 cartuchos y 238 dosis de bazuco”, indicó el coronel, Edgar López.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente mediante audiencia, alias ´Mono´ fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario y alias ´Mono Chino´ que no tiene anotaciones judiciales le otorgaron detención domiciliaria.