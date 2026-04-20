Judicializan a exalcalde de Mistrató y a dos personas más por presuntas irregularidades en contrato

Pereira

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la judicialización del exalcalde de Mistrató, Risaralda, Francisco Javier Medina, junto a un exfuncionario de la administración municipal y un particular, por su presunta participación en un contrato de mejoramiento de vías rurales, cuyo valor supera los $2.900 millones y que podría estar relacionado con un caso de corrupción.

De acuerdo con el ente acusador, el proceso contractual financiado con recursos del Sistema General de Regalías y orientado a la construcción de placas huella, habría presentado inconsistencias desde su fase precontractual, lo que encendió las alertas sobre un posible direccionamiento.

En la investigación también están vinculados el exsecretario de Planeación, Óscar Darío Franco, y el particular César Augusto Ortega. Según la Fiscalía, el entonces mandatario, en su calidad de ordenador del gasto, habría tenido conocimiento de las presuntas irregularidades y, aun así, habría permitido que el proceso avanzara hasta su adjudicación. Escuchemos al fiscal del caso, el cual advierte de un presunto direccionamiento en el contrato investigado.

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En el caso del contratista, se le señala de haber presentado documentación sin autorización, incluyendo hojas de vida y cartas de compromiso que harían parte de la propuesta del consorcio.

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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los involucrados el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente, al particular se le formularon cargos por falsedad en documento privado y violación de datos personales.

El proceso continúa en etapa judicial mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad de los implicados en este caso de presunta corrupción que involucra recursos públicos destinados a infraestructura rural.

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