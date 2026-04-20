Hay 587 vacantes de empleo en Bogotá hasta el 25 de abril de 2026: postúlese virtual desde bachiller

A la izquierda: Dos técnicos revisando un equipo electrónico. A la derecha hay una imagen ilustrativa de asesores de un call center (Crédito: Getty Images)

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han dado a conocer las 587 vacantes de trabajo que están disponibles durante la semana del 20 al 25 de abril de 2026.

Según informan, entre la convocatoria hay cargos dirigidos a personas con educación básica y media, así como a quienes cuentan con formación técnica, tecnológica y profesional. Habrá vacantes tanto presenciales como virtuales

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“Seguimos generando conexiones entre el talento y las empresas que tienen vacantes disponibles. Esta semana contamos con 587 oportunidades a través del Servicio Público de Empleo. Nuestro objetivo es que cada vez más personas encuentren un trabajo acorde con su perfil y continúen avanzando en su desarrollo laboral”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Estos son los cargos disponibles para postularse a las ofertas de empleo en Bogotá

Entre los cargos disponibles se encuentran principalmente vacantes para asesores, técnicos y auxiliares. Así se distribuyen las vacantes:

Asesor(a) comercial senior de seguros.

Asesor(a) farmacéutico(a).

Asesor(a) de ventas call center.

Técnico (a) o tecnólogo (a) en electrónica.

Técnico (a) en mecánica dental

Técnico (a) de mantenimiento.

Auxiliar de mantenimiento.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de recursos humanos.

Auxiliar de cocina.

Auxiliar de servicios generales.

Auxiliar administrativo (a)

Agente de ventas en telecomunicaciones.

Ejecutiva (o) comercial.

Electromecánica (o).

Cajero(a) banco.

Mesero(a).

Operario(a) sector floricultor (Suba).

MLOps engineer.

Senior Java software engineer.

Lead data engineer.

Collaboration CUCM engineer.

Automation analyst.

Client service coordinator.

Site reliability engineer.

Ejecutivo (a) de ventas.

Teniendo esto en cuenta, las entidades mencionan que si el perfil del candidato(a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas para continuar el proceso de contratación.

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¿Cómo postularse a las vacantes de empleo virtual y presencial de Bogotá?

Si desea aplicar a alguna de estas vacantes, debe registrarse en la página web del Servicio Público de Empleo: www.serviciodeempleo.gov.co para completar su hoja de vida y poner en el buscador el tipo de vacante a la que aspira. Allí podrá filtrar las opciones de acuerdo con sus capacidades y hallar la información de las empresas que ofertan junto a los requisitos para aplicar.

Por otro lado, quienes deseen recibir orientación presencial para este proceso pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Entre las asesorías disponibles, recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

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