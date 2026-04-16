¿Va a presentar Saber 11? Estas son las fechas de cierre de inscripción y aplicación de examen

Miles de estudiantes en Colombia ya pueden inscribirse a una de las pruebas más importantes del sistema educativo para quienes buscan ingresar a la educación superior.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó que el examen Saber 11, junto con las pruebas Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, se realizará el domingo 26 de julio.

El plazo principal para inscribirse vence el viernes 1 de mayo. Quienes no alcancen a hacerlo en esta fecha aún tendrán una segunda oportunidad en el periodo extraordinario, que irá del 4 al 22 de mayo, pero con un costo adicional.

Desde la entidad, su directora general, Elizabeth Blandón Bermúdez, insistió en la importancia de hacer el proceso con tiempo. “Hacemos un llamado a los rectores e instituciones educativas para que inscriban a sus alumnos con tiempo para no afectar su paso a la educación superior”, afirmó Blandón.

El cronograma ya está definido: las citaciones donde se dirá el lugar en el que cada estudiante presentará el examen, se publicarán el 10 de julio. Luego, los resultados estarán disponibles el 25 de septiembre, fechas que se deben tener en cuenta para quienes planean postularse a universidades o programas académicos.

Además de Saber 11, hay otras dos pruebas disponibles. La Pre Saber está pensada para estudiantes de grados 9° y 10°, como una forma de práctica para entender cómo funciona el examen. Por otro lado, la Validación del Bachillerato permite que personas mayores de 18 años, que no terminaron el colegio, puedan obtener su título de bachiller, cabe aclarar que esta opción también está abierta para ciudadanos extranjeros en Colombia.

¿Cómo se puede hacer el proceso?

El proceso de inscripción se puede realizar de forma virtual, donde el estudiante necesitará crear un usuario en la plataforma del Icfes y deberá seleccionar el botón “Ingresa a Prisma”.

Ahí se deberá llenar los formularios requeridos con información personal, generar el recibo de pago y pagar la inscripción.

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En cuanto al pago, se puede hacer a través de PSE o de manera presencial en oficinas y corresponsales autorizados del banco Davivienda, lo que facilita el proceso en diferentes regiones. La confirmación de la inscripción llegará al correo electrónico en aproximadamente 24 horas.

¿Qué evalúa el examen?

La prueba evalúa diferentes áreas del conocimiento que permiten medir las competencias académicas de los estudiantes, como:

Lectura crítica

Matemáticas

Ciencias naturales

Sociales y ciudadanas

Inglés

En el informe destacan que el Saber 11 no es solo un examen, sino es la principal puerta de entrada a la educación superior en Colombia. Universidades públicas y privadas utilizan estos resultados como uno de sus criterios de admisión, y también son clave para acceder a becas o apoyos económicos.

“Año tras año trabajamos para que esta evaluación tenga mayor alcance, llegue a todo el territorio nacional, reconozca nuestra diversidad étnica y aporte al proyecto de vida de los jóvenes desde sus capacidades y desafíos de aprendizaje”, destacó la directora Blandón.