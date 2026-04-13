Estudie inglés en el exterior: Universidad australiana ofrece becas para estudiantes en 2026

De fondo: Adelaide, al sur de Australia y una estudiante. Arriba, a la derecha, está ubicada la bandera de Australia (Crédito: Getty Images)

La Adelaide University, institución pública de Australia, anunció la disponibilidad de becas para estudiar inglés para estudiantes internacionales durante todo el trascurso de 2026. Esto se haría mediante el programa General English for Academic Purposes (GEAP), el cual busca ofrecer oportunidades internacionales a quienes desean fortalecer su dominio del idioma en un entorno universitario australiano.

“Australia se ha consolidado como un destino cada vez más atractivo para estudiantes colombianos que buscan fortalecer su inglés en un entorno académico internacional. Adelaide, en particular, ofrece una combinación única de calidad educativa, calidad de vida y oportunidades profesionales que permiten a los estudiantes proyectar su desarrollo académico y laboral a nivel global”, señaló Ximena Ospina, representante de Adelaide University para Colombia y Latinoamérica.

Según informa la institución, la propuesta incluye becas del 35% sobre el valor de matrícula del curso GEAP y, dependiendo del desempeño académico, la universidad ofrece descuentos por mérito académico del 15% y 25%, así como beneficios de hasta el 50% dirigidos a estudiantes con desempeño académico excepcional, como parte de su estrategia de atracción de talento internacional.

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¿Cómo funciona el curso de inglés GEAP de la Adelaide University?

El General English for Academic Purposes (GEAP) es un programa diseñado para estudiantes que buscan mejorar sus competencias en inglés para fines profesionales o académicos, obtener créditos hacia programas universitarios o prepararse para futuros estudios en Australia.

De acuerdo con la información oficial del English Language Centre (ELC), el GEAP incluye:

Niveles: desde principiante hasta avanzado, sin requisitos previos

desde principiante hasta avanzado, sin requisitos previos Componentes de aprendizaje: conversación, comprensión auditiva, lectura y escritura

conversación, comprensión auditiva, lectura y escritura Enfoque metodológico: trabajo en equipo, resolución de problemas y escenarios reales

Asimismo, cuenta con las siguientes especializaciones:

Inglés para la vida cotidiana (Life Skills English)

Cultura australiana (Australian Culture)

Preparación académica (Academic Readiness)

Preparación para exámenes internacionales (IELTS, TOEFL, DET)

Oportunidad de residencia universitaria en Australia

Para quienes opten por residencia, el Adelaide University Village ofrece alojamiento en un entorno multicultural universitario en el centro de Adelaide, con acceso a mercados, bibliotecas, servicios de bienestar estudiantil y la vida académica australiana. Los estudiantes pueden acceder a instalaciones seguras, actividades sociales y acompañamiento institucional, favoreciendo la inmersión lingüística y la experiencia integral de estudiar en Australia.

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¿Hasta qué fechas se admiten inscripciones para el programa GEAP 2026?

Para 2026, las becas del programa GEAP cuentan con múltiples fechas de inicio durante el año, lo que permite a los estudiantes organizar su proceso de acuerdo con sus objetivos.

Foto: Fechas de inscripción para el GEAP 2026 (Crédito: Adelaide University / Página Web) Ampliar Foto: Fechas de inscripción para el GEAP 2026 (Crédito: Adelaide University / Página Web) Cerrar

Notas: *Fecha del censo: Último día para retirarse sin incurrir en responsabilidad por las contribuciones estudiantiles o las cuotas de matrícula.

^Fecha límite de inscripción: Los estudiantes deben llegar a Adelaide y visitar el Centro de Idioma Inglés para inscribirse en su Programa de Inglés Académico antes de la “Fecha límite de inscripción” para ser admitidos en el programa.

Si desea conocer más sobre el programa, información institucional y proceso de inscripción, puede dirigirse a la página web oficial haciendo clic aquí.

Para mayor asesoría, puede contactar a la representante de la universidad para Colombia y Latinoamérica por medio de este correo: ximena.ospina@adelaide.edu.au

Número de celular: +57 310 4941238

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