Cómo inscribir la hoja de vida en el SENA: Link y pasos para registro en APE; Recomendaciones clave

En portada: Logos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Servicio Público de empleo. Imagen principal: Ilustración de una persona aplicando para un empleo (Crédito: Getty Images).

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una entidad pública de Colombia que ofrece formación técnica y tecnológica para la ciudadanía. De igual forma, en alianza con la Agencia Pública de Empleo (APE), para 2026 ofrecerán cerca de 12.802 vacantes laborales durante el año, disponibles tanto en Colombia como para trabajar en el exterior.

Bajo este contexto, a inicios de febrero se han anunciado 619 oportunidades laborales activas para Bogotá, en donde puede aplicar entrando en la página web de la Agencia Pública de Empleo del SENA para presentar su hoja de vida y aplicar para estas vacantes.

Cómo registrarse en la agencia pública de empleo SENA

Para registrarse, ingrese a ape.sena.edu.co o busque en el navegador agencia pública de empleo SENA. En los primeros resultados encontrará la página oficial.

Ya adentro, baje hacia la sección “Personas” , dé clic y seleccione la opción “Inscriba su hoja de vida” . Esta opción le redirigirá a otra página donde debe leer los términos y condiciones y seleccionar que está de acuerdo si es el caso.

, dé clic y seleccione la opción . Esta opción le redirigirá a otra página donde debe leer los términos y condiciones y seleccionar que está de acuerdo si es el caso. En los espacios a completar, selecciona su tipo de identificación y digita el número; luego ingresa su correo electrónico y da clic en la opción “Crear el usuario ahora” . Una vez clicado, recibirá un correo en su bandeja de entrada.

. Una vez clicado, recibirá un correo en su bandeja de entrada. Una vez reciba el correo electrónico con la contraseña asignada, ingrese al sistema nuevamente con su usuario , que corresponde al número de identificación y la contraseña enviada vía email.

, que corresponde al número de identificación y la contraseña enviada vía email. Apenas ingrese le darán la opción de cambiar la contraseña. Digite la de su preferencia.

Una vez ingrese, debe entrar a “buscar empleo”, donde empezará a llenar sus datos personales.

Entre ellos, datos básicos de su hoja de vida y luego un área a llenar que dice “perfil ocupacional”, en donde debe redactar un breve resumen de su enfoque profesional, preferiblemente con la información del último estudio terminado y experiencia laboral. Esta información permite a las empresas ofertantes filtrar rápidamente los perfiles que necesitan.

En el otro campo a llenar “Logros alcanzados en la trayectoria laboral” destaca los méritos que haya conseguido en sus trabajos, si ha aplicado a alguno.

Una vez termine de diligenciar sus datos, da clic en el botón Guardar.

Nota: Los campos marcados con un asterisco son deben ser llenados obligatoriamente, de otra forma no le permitirá continuar.*

Finalmente, realiza los mismos procedimientos en el campo “Educación”, diligenciando nombre de la institución, nivel académico y nombre de la titulación de la que hizo parte, dando clic en el botón “Buscar”.

En caso de no encontrar datos disponibles, debe buscar “Ingresar otra institución”. Diligencia la información requerida. Carga los documentos correspondientes en formato PDF sin superar el peso máximo de 2 megabytes. y da clic en “Guardar estudio”.

En los demás campos podrá llenar información complementaria como cursos, tarjeta profesional, experiencia laboral (sí, este campo va aparte de la primera sección), certificaciones especiales o incluso idiomas que maneje. Una vez completados, nuevamente, seleccione la opción guardar.

Ahora sí, tiene los requisitos principales para empezar a buscar empleo

Cómo buscar empleos en la agencia pública de empleo SENA

Una vez completado el registro, vaya de vuelta a la página inicial y da clic en la sección “Personas”, digita en el buscador de vacantes el perfil en el que busca una oportunidad laboral.

Puede buscar por cargo, código de la solicitud, departamento, ciudad y también puede filtrar por ofertas de trabajo, vacantes sin experiencia y de economía naranja.

Recuerde que para que el sistema le permita aplicar exitosamente a una oferta, hay que cumplir exactamente con los requisitos que solicita la empresa. De otra forma será descartada su postulación,

Tampoco olvide que estos procesos no necesitan intermediarios. Evite estafas.