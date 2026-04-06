“Una arremetida más de las muchas que nos hacen”: gobernador de Antioquia por proceso a Hidroituango

Este lunes, 6 de abril, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien se refirió a varias coyunturas relacionadas con ese departamento, entre estas Hidroituango, el panorama electoral de este 2026 y la suspensión de órdenes de captura a cabecillas de bandas en esa región.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: