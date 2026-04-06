“Una arremetida más de las muchas que nos hacen”: gobernador de Antioquia por proceso a Hidroituango
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, también se refirió a los señalamientos de Iván Cepeda al departamento y, además, a la suspensión de órdenes de captura a cabecillas de bandas en esa región.
Este lunes, 6 de abril, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien se refirió a varias coyunturas relacionadas con ese departamento, entre estas Hidroituango, el panorama electoral de este 2026 y la suspensión de órdenes de captura a cabecillas de bandas en esa región.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...